Nürnberger Reiterstaffel: Wie aus Pferden Polizisten werden

Echte Einsätze sind immer auch Training

Großveranstaltungen wie diese – mit Menschenmengen, großen Zelten, Rauch und Lärm – lassen sich im Polizeialltag nur schlecht trainieren. Einsätze wie hier sind deshalb nicht nur Dienstgeschehen, sondern vor allem auch Training für die Tiere. 20 Pferde gehören mittlerweile zur Nürnberger Reiterstaffel. Die Tiere müssen ein Mindeststockmaß – also eine Schulterhöhe – von 1,65 Meter haben und sollten im besten Fall einen unerschrockenen und neugierigen Grundcharakter besitzen.

Wände aus Karton, Flatterband und laute Musik

In einer Reitanlage im Nürnberger Norden leben die Polizeipferde und trainieren dort mit den 19 Polizeireiterinnen und -reitern verschiedene Szenarien: In einer Reithalle laufen die Pferde über Planen und Plastikflaschen und durch Flatterband hindurch. Dazu gibt es laute Musik und weißen Dunst aus einer Nebelmaschine.

Die Pferde sollen außerdem eine Barriere aus aufgestapelten Kartons durchbrechen. All das löst in ungeübten Tieren den Fluchtinstinkt aus. "Unser Ziel ist es, dass wir mal eine komplette Wand [aus Pappkartons] haben, bei der die Pferde gar nichts sehen. Und sie dann so viel Vertrauen in den Reiter haben, dass sie einfach durchlaufen, weil sie wissen, es passiert ihnen nichts", erklärt Reitlehrerin und Polizeihauptmeisterin Isabelle Holley. Geübt wird mit gutem Zureden, Geduld und Leckerlis.

Angespannte Situation für Mensch und Tier

Und so funktioniert es auch unter der Theodor-Heuss-Brücke: Trotz des Lärms wagen sich Rufus und Remus mit ihren Reiterinnen Isabelle Holley und Susanne Klopf immer weiter vor. Doch dann scheuen die Pferde. Eine Situation voller Anspannung, auch für die Reiterinnen: Denn auf dem engen Weg müssen eine Joggerin und ein Rollstuhlfahrer an den großen Tieren vorbei.

Wenn die Pferde im falschen Moment scheuen und ausbrechen, kann es für Passanten gefährlich werden. "Ein bisschen Einfluss hat man ja schon noch auf dem Pferd und wenn es zu eng wird, dann macht man halt nicht so viel Druck und lässt die Leute erstmal durch", so Hauptkommissarin Klopf. Der zweite Versuch ist erfolgreich und die beiden Jungpferde der Nürnberger Staffel gehen unter der Brücke hindurch.

Einsätze bei Konzerten, Fußballspielen, Vermisstensuchen

Die Pferdestaffel rund um Rufus und Remus ist in Nürnberg üblicherweise als berittene Sicherheitsstreife in Parks und Grünanlagen unterwegs. Aber auch bei Konzerten, Fußballspielen oder bei Räumungen bei Bombenfunden sind die Tiere im Einsatz.

Zudem helfen sie auch bei der Suche nach Vermissten mit: Die Reiterinnen und Reiter haben vom Pferd aus eine gute Sicht und können dank der Tiere auch in steilem oder unwegsamem Gelände suchen. Zusätzlich zum Streifendienst hätten die Pferde in den vergangenen fünf Jahren "mehr als 500 zusätzliche Einsätze absolviert", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Pferde als Icebreaker im Kontakt mit Menschen

Bei manchen Einsätzen wie auf dem Afrika-Festival geht es in erster Linie darum, Präsenz zu zeigen und Bürgernähe aufzubauen. Mit Polizisten auf Pferden kommt man leichter ins Gespräch als mit den Kollegen im Streifenwagen, so die Reiterinnen.

Aber im Alltag sei auch die Schnelligkeit der Pferde ein Vorteil, zudem wirken sie durch ihre imposante Art einschüchternd und strahlen gleichzeitig Ruhe aus. Isabelle Holley erinnert sich an einen Einsatz, bei dem sie Hilferufe gehört hat: "Da haben sich zwei Menschen geschlägert und der eine war auf dem anderen draufgelegen. Und wenn da zwei Pferde angaloppiert kommen, das kommt gut an. Da war die Schlägerei sofort beendet."

65 Pferde in drei Staffeln bayernweit

Bayernweit verfügt die Polizei laut bayerischem Innenministerium aktuell über 65 Pferde an Standorten in Nürnberg, München und Rosenheim. Der Ausbau der Staffel war bei der Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) 2018 ein erklärtes Ziel. Daraufhin wurde die Staffel in Nürnberg im Januar 2019 gegründet, die Münchner Staffel hat seit 2018 fünf Pferde hinzubekommen. Die Reitergruppe in Rosenheim verfügt unverändert über fünf Pferde. Laut bayerischem Innenministerium ist aktuell kein weiterer Standort geplant.