Tanken ist in manchen Regionen Bayerns besonders teuer

Sprit ist momentan sehr teuer und viele können es immer noch kaum glauben, wie hoch die Rechnung für einmal Volltanken ausfällt. Die Autofahrer in Bayern sind innerhalb Deutschlands besonders betroffen. Denn laut einer aktuellen Erhebung des ADAC vom 15. November ist Bayern das Bundesland mit dem höchsten Benzinpreis. Super E10 kostet durchschnittlich 1,576 Euro. Bei Diesel wird Bayern nur noch von Baden-Württemberg getoppt, wo der Liter durchschnittlich mit 1,515 Euro zu Buche schlägt.

Ungleiche Benzin- und Dieselpreise in Bayern

Doch auch innerhalb Bayerns scheint es noch eine Abstufung von "teuer" und "ganz teuer" zu geben. So kommentierte am Wochenende ein BR24-Leser auf Facebook zum Beispiel: "In Landshut kostet der Diesel 1,43€ und in Regensburg 10-13 Cent mehr. Was 50 km ausmachen." Und eine Twitter-Userin schrieb am Dienstag: "Aktuell in der Oberpfalz: 1,52 € Diesel, Super E5: 1,64 €. Zeitgleich in unserer Landeshauptstadt 1,53€ der Liter Super und 1,45€ Diesel … I fühl mi sowas von verarscht!"