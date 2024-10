Studiengang gegen niederbayerischen Ärztemangel startet

Es ist ein Neustart, nicht nur für die 110 Erstsemester-Studierenden, sondern für einen ganzen Studiengang. Anders als es der Name "Medizincampus Niederbayern" vermuten lässt, beginnt die Ausbildung am Montag aber nicht in Niederbayern, sondern in Regensburg.

Theorie in Regensburg, Praxis in Niederbayern

An der Universität findet der erste theoretische Ausbildungsteil statt. Erst später wechseln die Studierenden an Kliniken in Niederbayern um dort praktisch ausgebildet zu werden. Dazu zählen das Bezirksklinikum Mainkofen sowie Kliniken in Landshut, Passau, Deggendorf und Straubing. Auch Kinderkliniken, die Universität Passau und die TH Deggendorf sind Partner des Konzepts.

Deutlich mehr Erstsemester

Auch wenn das geplante Vorklinik-Gebäude in Regensburg noch nicht fertig ist, sollen die Studierenden gute Bedingungen haben. Es sei der Anspruch der Uni Regensburg gewesen, ein Studium anzubieten, das genauso gut ist, wie an jeder anderen bayerischen Universität, sagt Uni-Vizepräsident Ernst Tamm, der die Taskforce für den Medizincampus geleitet hat. Obwohl zu den bisherigen rund 250 Erstsemestern nun nochmal 110 zusätzlich kommen, soll auch der reguläre Studiengang nicht darunter leiden, verspricht Tamm.

Dafür wurde investiert. Insgesamt sind an allen Standorten 240 Vollzeitstellen geschaffen worden. In Regensburg seien diese bereits weitgehend besetzt, sagt Tamm. In Gebäude und Ausstattung an den verschiedenen Standorten investiert der Freistaat nach Angaben der Uni rund 65 Millionen Euro.

Ausbildungsorte mit "Klebeeffekt"?

Für die praktische Ausbildung wechseln die Studierenden später dann nach Niederbayern. Die Hoffnung: Wer die Region im Studium bereits kennengelernt hat, bleibt vielleicht später auch lieber in der Region. Dieser sogenannte "Klebeeffekt" soll helfen, mehr Ärzte nach Niederbayern zu bringen. Es sei vielfach so, dass Studierende häufig ihre spätere berufliche Tätigkeit dort suchen, wo sie studiert haben – und das unabhängig vom Studiengang, sagt Universitätspräsident Udo Hebel.

Kein kurzfristiger Erfolg zu erwarten

Wie viele der Studentinnen und Studenten am Ende tatsächlich in der Region bleiben, ist aber unklar. Eine Verpflichtung, nach dem Studium in Niederbayern zu arbeiten, gibt es nicht. Erfolge bei der Ärzteversorgung können sich aber ohnehin erst langfristig einstellen. Bis die Erstsemester-Mediziner fertig ausgebildete Fachärzte sind, vergehen in der Regel mehr als zehn Jahre.