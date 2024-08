124 Medizinstudenten verpflichten sich als Landärzte

Förderprogramme brauchen Zeit, bis sie Wirkung zeigen

Aktuell zählt das Förderprogramm des Landkreises Hof zehn Studierende, bis das Förderprogramm Wirkung zeigt, wird es aber noch etwas dauern: Im Jahr 2019 begann die erste Stipendiatin des Landkreises Hof ihr Medizinstudium. Heute, fünf Jahre später, beginnt Fanni Bartsch ihre Facharztausbildung für Allgemeinmedizin. Die braucht sie, um Hausärztin zu werden. Die Ausbildung findet zunächst in einem Krankenhaus in der Region statt, bevor Bartsch in drei Jahren eine Hausarztpraxis in Schwarzenbach unterstützen kann. Dann, so die angehende Ärztin, möchte sie in der Region bleiben.

Auch Höchstädt im Landkreis Dillingen versucht, dem Ärztemangel mit Weiterbildungsangeboten zu begegnen: In Zusammenarbeit mit dem Dillinger Lehrkrankenhaus bildet der Hausarzt Jürgen Arnhardt hier Medizinstudenten der TU-München im Rahmen ihres Praxisjahres aus. Fünf solcher Assistenten und Assistentinnen seien bei ihm gewesen, erzählt er, vier davon seien in Schwaben geblieben, eine im Landkreis Dillingen und zwei sogar in seiner Praxis.