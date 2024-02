Medizinstudium in Niederbayern: Bewerbung für Auswahlgespräche

Im kommenden Wintersemester sollen die ersten Studierenden am MedizinCampus Niederbayern (MCN) der Universität Regensburg ihr Medizin-Studium aufnehmen. Ab sofort können sich Interessenten für Auswahlgespräche am MCN bewerben.

Besonders geeignete bekommen einen Bonus

Bewerber für den Studiengang "Medizin Niederbayern" können durch eine Teilnahme an den Auswahlgesprächen ihre Chancen bei der Vergabe der Studienplätze verbessern, teilt die Universität Regensburg mit. Medizin-Studienplätze werden zentral über die Stiftung Hochschulstart vergeben. Allerdings können die Hochschulen bei der Auswahl selbst eigene Kriterien mit einfließen lassen. Durch die Auswahlgespräche mit Experten der Uni und der beteiligten niederbayerischen Standorte können besonders geeignete Interessierte eine Art Bonus erhalten.

Ausbildung in Regensburg und Niederbayern

Neben der Abiturnote sollen so auch persönliche Eigenschaften und Motive der Bewerberinnen und Bewerber besondere Berücksichtigung finden können. Die Bewerbungsphase für die Gespräche läuft noch bis 8. März. Die Gespräche selbst sollen am 12. April stattfinden.

Insgesamt sollen im Wintersemester 2024/2025 110 Studierende ihr Medizinstudium im Rahmen des neugeschaffenen Programms aufnehmen. Es sieht vor, dass die Studierenden in Regensburg und an teilnehmenden Kliniken in Niederbayern ausgebildet werden. Hier findet der zweite, patientenbezogene Ausbildungsabschnitt des Vollstudiums statt. Der MedizinCampus versteht sich auch als Einladung an die künftigen Ärzte, nach dem Studium in Niederbayern zu praktizieren.