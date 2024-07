Erneute Suchaktion mit Tauchern im Vermisstenfall Vanessa Huber

Am Donnerstag soll eine erneute Suche nach der Leiche von Vanessa Huber starten. Taucher werden einen Tümpel bei Unterhaching im Landkreis München absuchen. Die damals 39-Jährige wurde am 5. November 2022 das letzte Mal mit ihrem Ehemann in einem Supermarkt gesehen und ist seitdem verschwunden.

Streit mit Ehemann

Nach dem gemeinsamen Einkauf soll es einen Streit zwischen den Eheleuten gegeben haben. Der Mann gab bei der Polizei an, dass Vanessa am frühen Abend die Wohnung verlassen habe. Ihren Reisepass und ihr Handy hatte sie zurückgelassen, Auto und Fahrrad standen noch in der Garage.

Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Die Mordkommission geht davon aus, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Tagelang suchte die Polizei mit Hunden, Tauchern, Drohnen und Reitern die umliegenden Gewässer und Waldstücke ab – ohne irgendwelche Hinweise auf das Verbleiben der 39-Jährigen aufzufinden. Auch eine Absuche im Perlacher Forst im September 2023 mit über 100 Beamtinnen und Beamten sowie Leichenspürhunden blieb erfolglos.

Ehemann tot in Wohnung gefunden

Zwischenzeitlich geriet auch der Ehemann unter Tatverdacht. Der 40-Jährige wurde im März dieses Jahres tot in der Wohnung aufgefunden. Nachbarn hatten wegen Verwesungsgeruchs die Polizei gerufen, der Briefkasten war übergequollen. Eine Fremdeinwirkung schlossen die Ermittler aus.

Laut Polizei wird kommende Woche erneut "Aktenzeichen XY" über den Fall berichten. Die ZDF-Sendung hatte das mysteriöse Verschwinden von Vanessa Huber schon im Januar 2023 aufgegriffen.