Sommerwetter sorgt für Parkchaos im Oberpfälzer Seenland

Die Polizei hat am Wochenende rund ums Oberpfälzer Seenland eine Vielzahl von Verkehrsverstößen festgestellt. Das teilte die Polizeiinspektion Schwandorf am Montag (22.07.2024) mit.

Geschwindigkeitsverstöße und verstopfte Rettungswege

Wegen des sommerlichen Wetters und erwarteten Andrangs von Badegästen führten Polizeikräfte von Beginn an am Wochenende verstärkt Kontrollen durch. Und das zu Recht, wie sich herausstellte. Den Angaben zufolge standen viele Autos im Halteverbot, teilweise wurden auch Rettungswege verstellt, zudem gab es Geschwindigkeitsverstöße.

Probleme bei Rettungseinsatz

"Katastrophal" sei die Parksituation am Murner See gewesen, hieß es: Rettungskräfte, die wegen eines Brands im nahen Industriegebiet anrückten, seien nur schwer durch die Rettungsgasse gekommen, weil sie durch Falschparker behindert wurden. Siebzehn Autos wurden vom Abschleppdienst umgesetzt, also an eine andere Stelle gebracht.

Polizei spricht 75 Verwarnungen aus

Die Fahrzeugführer hätten sich dabei keineswegs einsichtig gezeigt, so die Polizei, sie seien unbelehrbar und unhöflich gegenüber Polizei und Abschleppdienst gewesen.

Neben dem Murner See kontrollierten Beamte auch am Steinberger See und am Klausensee. Insgesamt gab es 75 Verwarnungen. Zudem stellte die Polizeiinspektion Amberg am Steinberger See mehrere Geschwindigkeitsverstöße fest. Der Schnellste war mit 117 km/h in einer Tempo-70-Zone unterwegs. Insgesamt gab es zwölf Anzeigen und zwölf Verwarnungen.