Brand in Chemiefirma in Wackersdorf

Die Feuerwehr ist am Samstagvormittag zu einem Einsatz auf dem Gelände einer Chemiefirma in Wackersdorf in der Oberpfalz ausgerückt. Zunächst war ein Brand gemeldet worden. Dann soll es auch eine Verpuffung gegeben haben. Noch ist vieles unklar.