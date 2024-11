Söder: Bauernpräsident Felßner soll Bundesagrarminister werden

Gut drei Monate vor der Bundestagswahl trifft CSU-Chef Söder erste Personalentscheidungen für eine mögliche unionsgeführte Regierung: Dem neuen Bundeskabinett soll demnach für die Christsozialen neben dem Berliner CSU-Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt auch der Präsident des Bayerischen Bauernverbands (BBV), Günther Felßner, angehören. Söder sagte nach Beratungen des CSU-Vorstands, Dobrindt sei die "Nummer eins" der CSU in Berlin und "Anwärter für ein ganz großes und schweres Ministerium". Der Vorstand habe Dobrindt zum CSU-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl nominiert.

Ebenfalls zu den ersten fünf Kandidaten bei der Wahl auf der CSU-Liste soll laut Söder BBV-Präsident Felßner zählen. Der Verbandsfunktionär sei für die CSU zudem "gesetzt" als deutscher Landwirtschaftsminister. Für die CSU und für Bayern habe die Landwirtschaft große Bedeutung. Dabei gehe es nicht nur um eine Berufsgruppe, sondern den gesamten ländlichen Raum. Den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz hat Söder nach eigenen Angaben "natürlich darüber informiert" – über ihr Personal entscheide die CSU aber selbst. "Für uns ist das eine ganz wichtige Personalie, eine zentrale Personalie."

Söder: "Starkes Signal"

Felßner steht seit Oktober 2022 an der Spitze des Bayerischen Bauernverbands, im vergangenen Jahr wurde er zudem zum Vizepräsidenten des Deutschen Bauernverbands (DBV) gewählt. Der 58-Jährige stammt aus Lauf an der Pegnitz in Mittelfranken und bewirtschaftet nach BBV-Angaben einen Milchviehbetrieb "mit 50 Prozent Grünlandanteil, Futterbau und 20 Hektar Wald". Seit Jahren engagiert er sich bereits in der Kommunalpolitik, mittlerweile gehört er auch Söders CSU-Vorstand an.

"Er ist ein Praktiker, er kommt von der Basis", sagte Söder. Im vergangenen Winter habe Felßner dazu beigetragen, dass die Bauernproteste im Freistaat friedlich verlaufen seien. Er sei dabei nicht nur das Gesicht der Landwirtschaft gewesen, sondern auch der "breiten Gesellschaft". Schließlich hätten sich an den Demonstrationen auch Handwerk, Gastronomie und Spediteure beteiligt. Der CSU-Chef sieht die Personalie als "starkes Signal" für den Mittelstand und für den gesamten ländlichen Raum, aber auch gegen "radikale Tendenzen".

Felßner will mögliche Protestwähler zur CSU holen

Felßner betonte, unter seiner Führung verstehe sich der Bayerische Bayernverband "nicht als Lobbyorganisation", sondern als "Denkfabrik für die Lösungen der ganzen Gesellschaft, weil wir am Schluss alle von den Lebensgrundlagen abhängen, die wir in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, aber auch im Umwelt- und Ressourcenschutz schaffen".

Bei den Bauernprotesten seien breite Teile der Gesellschaft mit den Landwirten marschiert. "Und dass jetzt der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbands als eines der Gesichter dieser Proteste hier für den Bundestag kandidiert, ist auch ein Zeichen an alle, die ein Stück weit Unzufriedenheit in dem Land verspürt haben – und vor allen Dingen auch an alle, die glauben, vielleicht Protestwählen zu müssen."

Seine Ämter im Bauernverband will Felßner vorerst behalten. Die Frage eines Rückzugs stelle sich vor der Bundestagswahl nicht, sagte er.

SPD: Söder verteilt das "Fell des Bären"

Die bayerische SPD-Generalsekretärin und Landwirtschaftsexpertin im Landtag, Ruth Müller, zeigte sich auf BR-Anfrage erstaunt, dass Söder "unter seinen Freunden in Bayern schon die ersten Pöstchen verteilt". Sie frage sich, ob es dem Unionskanzlerkandidaten Merz nicht lieber wäre, dass der CSU-Chef Wahlkampf "für ihn macht, anstatt dass er das Fell des Bären verteilt", bevor die Wahl überhaupt stattgefunden habe. Die Menschen hätten nun die Chance darüber nachzudenken, ob "der Cheflobbyist des Bayerischen Bauernverbands" das Landwirtschaftsministerium führen solle.

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger wollte sich zur CSU-Personalie nicht äußern: "Ich kommentiere deren Kandidatenliste nicht."