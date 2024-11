ATACMS-Angriffe auf Russland: USA geben Ukraine grünes Licht

US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine den Einsatz von US-Waffen längerer Reichweite gegen Ziele in Russland genehmigt. Die entsprechenden Beschränkungen seien aufgehoben worden, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Auch die Nachrichtenagentur AP zitiert aus informierten Kreisen. Die Entscheidung stellt einen erheblichen Kurswechsel der US-Regierung kurz vor dem Ausscheiden Bidens aus dem Amt im Januar dar.

Den Insidern zufolge dürften die ersten Angriffe in den kommenden Tagen mit sogenannten ATACMS-Raketen ausgeführt werden. Diese haben eine Reichweite von etwa 300 Kilometern.

Einsatz der Raketen in Kursk gegen Nordkorea-Soldaten

Die "New York Times" berichtete am Sonntag unter Berufung auf US-Regierungskreise, die Raketen dürften zunächst gegen russische und nordkoreanische Soldaten in dem russischen Oblast Kursk eingesetzt werden. Im August waren in der Region ukrainische Soldaten einmarschiert, die schnell Hunderte Quadratkilometer russisches Staatsgebiet einnahmen.

Die Zeitung berichtete weiter, die Entscheidung sei eine Reaktion auf den Einsatz nordkoreanischer Soldaten auf russischer Seite. Dieser überraschende Schritt der Regierung in Moskau hatte in den USA und der Ukraine Besorgnis ausgelöst.

Ukraine: Selenskyj fordert seit langem ATACMS-Freigabe

Ein US-Beamter sagte der "Washington Post" (externer Link), die ATACMS-Genehmigung ziele teilweise darauf ab, Nordkorea von der Entsendung weiterer Truppen abzuhalten. Der nordkoreanische Führer Kim Jong Un müsse verstehen, dass die anfängliche Entsendung ein "kostspieliger" Fehler gewesen sei.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert seit Monaten eine US-Erlaubnis für ATACMS-Angriffe tiefer im russischen Landesinneren. Die Regierung in Moskau hatte erklärt, ein derartiger Schritt wäre eine Eskalation in dem Konflikt. Bislang war die Biden-Regierung strikt gegen die Freigabe. Nur in den Kampfgebieten in der Ukraine durfte die ukrainische Armee diese Raketen bereits einsetzen.