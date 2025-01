Skibergsteigen umweltfreundlich: Seit 30 Jahren für Naturschutz

Der Schlüssel ist Freiwilligkeit

Ein weiterer besonderer Aspekt des Projekts ist die Freiwilligkeit: "Skibergsteigen umweltfreundlich" setzt auf die Information in den offiziellen analogen und digitalen Karten des Alpenvereins sowie Schilder vor Ort. Winterbergsportler sollen sich schlaumachen, wie sie sich im jeweiligen Gelände bewegen können und welche Bereiche geschützt bleiben.

Zwar kommt es insbesondere in den viel besuchten Münchner Hausbergen wie am Spitzingsee immer wieder zu Konflikten, insgesamt aber ist das Projekt eine Erfolgsgeschichte. Denn es bewährt sich immer noch, obwohl sich die Zahl der Skitourengeher seit 1995 auf heute rund 600.000 verdreifacht hat, dazu kommen rund 300.000 aktive Schneeschuhgeher und eine ständig steigende Zahl an Winterwanderern. Sie alle mit den Informationen zu erreichen, ist die größte Herausforderung.

Ein ständiger Prozess

Dabei geht das Projekt laufend weiter, die Regelungen werden vor Ort ständig angepasst. Schutzgebiete werden dann je nach Situation erweitert, aber auch verkleinert, wenn sie nicht nötig sind. Durch den Klimawandel verschieben sich auch die Aktivitäten der Bergsportler, sodass das Projekt neue Nutzungsformen wie Winterwandern berücksichtigen muss. Verbessert werden soll noch das Monitoring der geschützten Birkhühner, denn sie sind die wichtigste Tierart, um den Erfolg des Wildtierschutzes zu bewerten.

Nach 30 Jahren übergibt der Projektleiter Manfred Scheuermann in diesem Winter an einen Nachfolger: Simon Eisele ist Ökologe und Skitourensportler und verkörpert mit 28 Jahren die junge Generation. Er will sich besonders um digitale Informationen kümmern und vor allem Tourenforen und Outdoorplattformen miteinbeziehen, damit die Regelungen auch dort auftauchen. Wenn er nicht selbst im Gelände unterwegs ist, denn im Idealfall will Simon Eisele auch 1,5 Millionen Höhenmeter auf Ski abspulen, damit Tourengehen und Naturschutz weiterhin gut zusammen funktionieren.