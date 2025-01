Brand bei Bayernoil in Neustadt an der Donau - vier Verletzte

In der Raffinerie von Bayernoil in Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim ist gegen Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen wurden verletzt, einer davon mittelschwer, sagte ein Polizeisprecher zu BR24. Die Situation ist mittlerweile unter Kontrolle.

Anlage kontrolliert abbrennen

Der Brand war wohl in einer Prozessoranlage ausgebrochen. Die Anlagen wurden außer Betrieb genommen, teilte Bayernoil mit. Details sind den Angaben zufolge bisher nicht bekannt, man treffe jedoch alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, hieß es weiter.

Jetzt lässt man die Anlage kontrolliert abbrennen, so der Polizeisprecher. Den Schaden könne man noch nicht abschätzen, er dürfte aber in die Millionen gehen.

Gefahrenmeldung aufgehoben

Das Landratsamt Kelheim hatte in der Nacht aufgrund der Rauchentwicklung vorsorglich eine Warnung an die Bevölkerung rausgegeben: Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben, die Anwohner sollten sich vorsorglich in Gebäuden aufhalten und Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

Diese Warnungen wurden mittlerweile aufgehoben. Der Landkreis Kelheim [externer Link] hat ein Bürgertelefon eingerichtet, das auch nach der Entwarnung weiterhin aktiv ist: 09445/971781.

Zwei Brände 2023 bei Bayernoil

2023 hatte es bereits zweimal bei Bayernoil gebrannt. Im Juli konnte das Feuer schnell von der werkseigenen Feuerwehr gelöscht werden. Beim Brand im Oktober wurde ein Arbeiter schwer verletzt, der Sachschaden damals: mehrere Hunderttausend Euro.

Die Bayernoil Raffinerie in Neustadt an der Donau erstreckt sich auf einem etwa 300 Hektar großen Gelände südwestlich der niederbayerischen Stadt. Seit 1964 läuft dort die Produktion von Propan und Butan, Raffineriegas, allen Benzinsorten, Diesel, leichtem und schwerem Heizöl. Versorgt wird die Raffinerie über die Transalpine Pipeline (TAL) mit Rohöl aus Triest in Italien.