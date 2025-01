Faktenfuchs: Kein deutsches Steuergeld für Skigebiet in Ukraine

Klare Vergabekriterien für EU-Hilfsgelder

In den Behauptungen ist auch von angeblichen EU-Geldern die Rede, die das Bauprojekt mitfinanzieren sollen. Der #Faktenfuchs hat bei der EU-Kommission nachgefragt, die auf die Rahmenbedingungen der Finanzhilfe verweist. So soll die Ukraine in den Jahren 2024 bis 2027 bis zu 50 Milliarden Euro von der EU erhalten. Diese seien für den Wiederaufbau und die Modernisierung des Landes bestimmt, heißt es in der Mail-Antwort der EU-Pressereferentin. Die Auszahlung der Gelder sei an verschiedene Regularien und Sicherheitsmaßnahmen gebunden. Förderfähige Investitionsprojekte betreffen etwa die Unterstützung der Energieversorgung der Ukraine, die Wiederherstellung der Wasserversorgung, Abfallversorgung und öffentlicher Transport-Infrastruktur und die Finanzhilfen für kleine und mittlere Unternehmen in frontnahen und befreiten Regionen. Die korrekte Verwendung der Gelder werde geprüft, heißt es von der EU-Kommission.

"Die EU verfügt über verschiedene Schutzmaßnahmen, um die finanziellen Interessen der EU im Rahmen der Ukraine-Fazilität zu schützen", heißt es in der Antwort der EU-Pressreferentin weiter. In diesem Zusammenhang werde etwa ein unabhängiger Prüfungsausschuss eingerichtet, der die Kommission bei der Verhinderung von Korruption und Unregelmäßigkeiten unterstützen soll.

Für diesen Prüfungsausschuss würden derzeit Mitglieder ernannt und ein Sekretariat in Kiew eingerichtet, das in den kommenden Monaten einsatzbereit sein soll, heißt es aus dem Büro des EU-Parlamentsabgeordneten Daniel Freund (Grüne). Er ist Sonderbeauftragter für Korruption in der Ukraine im Europaparlament und ordnet die Behauptung klar ein:

Die Verbreitung falscher Behauptungen, wie in diesem Fall die angebliche Finanzierung von Luxusprojekten durch EU-Gelder, ist ein typisches Beispiel prorussischer Desinformation, die darauf abzielt, Vertrauen in die Unterstützung der Ukraine zu untergraben. Solche Erzählungen sind Teil einer gezielten Kriegstaktik, um Europa zu spalten und die Solidarität mit der Ukraine zu schwächen.