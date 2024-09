Sexuelle Gewalt: Ex-Internatsleiter wieder vor Gericht

Am Memminger Landgericht beginnt am Mittwoch der Berufungsprozess gegen einen ehemaligen Frater vom Orden der Maristen wegen sexuellen Missbrauchs. Vor allem geht es um die Frage, ob der heute 64-Jährige vor rund 20 Jahren einen damals 15-jährigen Internats-Schüler mehrfach vergewaltigt hat.

Freispruch in erster Instanz

Von diesem Vorwurf hatte das Amtsgericht Memmingen den Mann im Januar vergangenen Jahres in erster Instanz freigesprochen. Aufgrund eines psychologischen Gutachtens war das Gericht zu dem Schluss gekommen, dass die Vergewaltigungsvorwürfe des mutmaßlichen Opfers nicht zweifelsfrei nachzuweisen seien.

Bewährungsstrafe für andere Fälle von sexueller Gewalt

Zwei weitere Tatvorwürfe hatte der ehemalige Frater, der mittlerweile vom Maristen-Orden ausgeschlossen wurde, zu Beginn des Prozesses zugegeben: vier Fälle von sexuellem Missbrauch und ein Fall von sexueller Nötigung an zwei damals 13-jährigen und 17-jährigen Jugendlichen. Dafür hat das Amtsgericht ihn verurteilt, zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung.

Sowohl gegen dieses Strafmaß als auch gegen den Freispruch vom Vorwurf der Vergewaltigung hat die Staatsanwaltschaft, die dreieinhalb Jahre Haft gefordert hatte, Berufung eingelegt. Der Anwalt des mutmaßlichen Vergewaltigungs-Opfers hat ebenfalls Berufung gegen den Freispruch eingelegt. Vor mehr als zehn Jahren war der Mann bereits zweimal wegen Missbrauchsfällen zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.

Protest-Aktion geplant

Erwartet wird nun im Berufungsprozess auch eine mögliche Aussage des mutmaßlichen Vergewaltigungs-Opfers. Der 37-Jährige, der laut seinen Angehörigen sehr unter dem Erlebten leidet, hatte im ersten Prozess nicht persönlich vor Gericht ausgesagt. Der Verein "Wir sind viele!", in dem sich etwa 50 ehemalige Schüler des mittlerweile geschlossenen Internats des Maristenkollegs Mindelheim und Angehörige zusammengeschlossen haben, die ebenfalls von sexueller Gewalt berichten, plant vor der Verhandlung eine Protest-Aktion vor dem Landgericht.

Maristen-Orden will Aufarbeitung

Der Maristen-Orden will sich nach eigenen Angaben selbst um die Aufarbeitung möglicher Missbrauchsfälle bemühen. Man sei in Gesprächen mit einer Anwaltskanzlei, "um einen umfassenden Aufarbeitungsprozess zu Missbrauch bei den Maristen in Gang zu bringen", sagte der Mindelheimer Ordens-Vorsteher Frater Michael BR24. Noch in diesem Jahr solle eine Anlaufstelle eingerichtet werden, an die Betroffene sich wenden könnten.

Eine Anfrage des BR an die Anwälte des Ex-Fraters, der nun erneut vor Gericht steht, nach einer Stellungnahme zu den Vorwürfen, blieb unbeantwortet. Im Berufungsprozess sind insgesamt acht Verhandlungstage bis 24. Oktober angesetzt.