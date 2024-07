"Für Mindelheim": Schule veranstaltet Ehrenamt-Aktionstag

Ob im Naturschutz, in der Heimatpflege, in der Pflege kranker oder alter Menschen oder der Betreuung von Flüchtlingen: Viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens sind auf Menschen angewiesen, die sich ehrenamtlich engagieren. In Mindelheim wurden nun die rund 600 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der römisch-katholischen Ordensgemeinschaft der Maristen an ehrenamtliche Tätigkeiten herangeführt – beim erstmals veranstalteten "Tag für Mindelheim".

Junge Menschen mit ehrenamtlicher Arbeit vertraut machen

Freiwillig für die Stadt und ihre Bewohner aktiv werden, ohne dass es dafür gleich eine Belohnung oder Bezahlung gibt, das stand im Mittelpunkt. Die Klassen 5 bis 11 strömten in die Stadt aus, halfen bei der Pflege, im Kindergarten oder in kulturellen Einrichtungen. Auf dem Weg von der Schwabenwiese zum Naturlehrgarten sammelten einige Schülerinnen und Schüler allerlei Müll ein – Zigarettenkippen, Eis-Stiele, Taschentücher. Und offenbar hatten Kester und Alisa aus der 6. Klasse richtig Spaß daran, auch, ihren Beitrag für eine saubere Stadt zu leisten.

Auch in der Mindelheimer Kulturfabrik gab es viel zu tun: Kilian aus der 7. Klasse fand, der Rasen müsse gemäht werden und legte gleich los. Auf einer Asphaltfläche daneben bemalten Maxi und Lara aus der 7. Klasse zwei neue Großplakate für die Kulturfabrik. Zupacken, helfen, ehrenamtlich arbeiten, die beiden kennen das schon von ihren Vereinen, sagen sie, dort gebe es immer wieder mal Arbeitseinsätze.

Tag für Mindelheim: Erstaunlich wenige Krankmeldungen

Schulleiterin Karin Dobrindt erklärt: "Normalerweise sagt man den jungen Leuten heute ja nach, dass sie sich nicht mehr einbringen in die Gesellschaft und genau das wollen wir widerlegen. Wir haben erstaunlich wenig Krankmeldungen heute, es sind so gut wie alle da und das finde ich einfach wunderbar."

Weil die Schülerinnen und Schüler in Mindelheim an nur einem Tag so viel voranbrachten, soll der ehrenamtliche "Tag für Mindelheim" am Maristenkolleg künftig fester Programmpunkt werden, immer in der letzten Woche des Schuljahres.