Senior stirbt nach 150 Meter Sturz bei Tour in Allgäuer Alpen

Ein tödlicher Unfall hat sich am Donnerstag bei einer Bergtour in den Allgäuer Alpen ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 70 Jahre alter Mann aus bislang ungeklärter Ursache beim Abstieg von der Walser Hammerspitze 150 Meter in eine steile Rinne abgestürzt. Die Walser Hammerspitze ist 2.170 Meter hoch und liegt im Grenzgebiet Österreich–Deutschland.

Notarzt kommt mit Hubschrauber zur Unfallstelle

Zwei andere Wanderer beobachteten den Unfall aus der Ferne und riefen die Rettung. Ein Hubschrauber brachte einen Notarzt zur Unfallstelle. Der konnte aber nur noch den Tod des Wanderers feststellen. Die Polizei schließt eine Fremdeinwirkung nach dem bisherigen Ermittlungsstand aus. Einsatzkräfte der Bergwacht und der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei bargen den Leichnam.

Schon mehrere tödliche Bergunfälle in den Alpen

Immer wieder passieren in den Bergen tödlich Unfälle. Erst kürzlich stürzte ein 75-Jähriger in den Chiemgauer Alpen 50 Meter tief in den Tod. Auch an der Zugspitze war Mitte Juni ein junger Mann von drei anderen Bergsteigern tot im Bereich des Höllentalgletschers aufgefunden worden. Der Verstorbene war den Ermittlungen zufolge wohl auch abgestürzt.