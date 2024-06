Schnelle Flitzer, selbstgebaut: Seifenkistenhochburg Nürnberg

In einer alten Fabrikhalle im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf stehen meterhohe Regale voller Seifenkisten: Schnelle Flitzer in den unterschiedlichsten Farben und Formen, gestreift, gepunktet oder im Tigerlook. Es gibt aber auch eine fahrende Harfe, ein weißes Pony mit rosa Mähne oder einen rasenden Bleistift. Der 14-jährige Jean-Pascale Becker versetzt seiner selbst entworfenen Seifenkiste den letzten Schliff. Er hat sich einen schwarzen Truck mit einem roten Adler auf der Motorhaube gebaut. Noch ein paar Schrauben, dann sitzt der Kofferraum eins a fest.

Seifenkiste der Größe angepasst

Es sind die letzten Handgriffe vor dem großen Seifenkistenrennen am Sonntag. Jean-Pascale ist in den vergangenen Monaten kräftig gewachsen. Deshalb musste er sein Gefährt etwas umbauen. "Hätten wir das nicht gemacht, wäre ich nicht in die Seifenkiste gekommen und könnte auch nicht mitfahren", erklärt er und präsentiert stolz seine Idee: Er hat den Kofferraumdeckel in drei Teile gesägt und mit Scharnieren verbunden. Jetzt kann er ihn zurückklappen, bequem einsteigen und hinter sich wieder zuklappen. Und damit die Kiste wegen zu hohen Gewichts unterwegs nicht stehenbleibt, hat er zusätzlich die Bretter innen ausgehöhlt. Jean-Pascale mag seinen Truck. "Ich finde das super, dass ich so was hab, was nicht jeder hat."