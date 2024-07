Suche nach Seniorin nach Feuer in Altdorf bisher erfolglos

Mehrere Brände, ein Toter und eine vermisste Frau: Nach dem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr am Sonntagnachmittag in Altdorf bei Nürnberg sind die Ermittler noch immer auf der Suche nach der vermissten Seniorin und dem Warum. Viele Fragen sind offen. Die für Dienstag geplante Obduktion der Leiche könnte einige davon beantworten.

Leichenspürhunde suchen nach vermisster Seniorin

Die Obduktion soll unter anderem klären, ob es sich bei dem Mann um den 88 Jahre alten Ehemann der Vermissten und damit auch um den Grundstückseigentümer handelt, so ein Polizeisprecher. Spezialeinsatzkräfte der Polizei hatten am Sonntag in einem verbrannten Gartenhaus in Altdorf die Leiche des Mannes und daneben eine Schusswaffe gefunden. Der Körper war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.

Die Polizei versucht weiter die Hintergründe des rätselhaften Falles zu klären. Auch am Dienstag sucht sie weiter nach der vermissten 82-jährigen Seniorin auf dem etwa 6.000 Quadratmeter großen Waldgrundstück. Am Montag kamen bei der Suche bereits Leichenspürhunde zum Einsatz. Bisher gibt es keine Spur von der vermissten Frau. Nachbarn zufolge soll sie zusammen mit ihrem Mann auf dem Grundstück gelebt haben. Die beiden hätten demnach harmonisch zusammengelebt: "Von einem Streit war nichts bekannt."

Mann bedrohte Feuerwehrleute mit Schusswaffe

An Sonntagnachmittag war die Feuerwehr zu dem Brand im Süden von Altdorf nahe Nürnberg ausgerückt. Als die Einsatzkräfte das brennende Gartenhaus betreten wollten, bedrohte sie ein Mann mit einer Schusswaffe. Vermutlich war es der 88-jährige Grundstückseigentümer. Die Feuerwehrleute zogen sich daraufhin zurück und verständigten die Polizei. Die konnte schließlich mehrere Brandherde auf dem Grundstück ausmachen. Laut Polizei standen ein Schuppen, ein Bauwagen und ein Gartenhaus in Flammen.

Die Polizei hatte daraufhin auch die nahegelegene A3 über mehrere Stunden komplett gesperrt. Es hatte mehrere Stunden gedauert, bis sich die Spezialeinsatzkräfte der Polizei Zugang zu dem Gelände verschaffen konnten.