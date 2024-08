Rettung für Paviane? Tiergartendirektor reist nach Indien

Für Nürnbergs Tiergartendirektor Dag Encke geht es Ende September nach Gandhinager im Nordwesten Indiens, wie der Tiergarten auf BR-Anfrage mitteilte. Dort will er sich von der Haltung der Tiere überzeugen. Nötig wird die Reise, weil der indische Zoo der einzige ist, der Paviane aus Nürnberg übernehmen könnte. Weil das Nürnberger Affenhaus völlig überbevölkert ist, droht sonst einigen Tieren der Tod. Das hatte der Tiergarten bereits im Februar mitgeteilt und dafür viel Kritik und Proteste geerntet.

Auf die Nachricht hatten sich auch drei Zoos gemeldet, sie könnten die überzähligen Paviane übernehmen. Die Angebote aus Großbritannien, Österreich und Indien wurden geprüft – ein Zoo blieb übrig: der indische in Gandhinagar.

Der Tiergartendirektor reist zusammen mit einem Expertenteam nach Indien, um sich vor Ort ein Bild von den Haltungsbedingungen der Affen zu machen. Begleitet wird er von zwei Vertretern der "European Association of Zoos and Aquaria" (EAZA). Dort soll dann auch geklärt werden, ob der Zoo bereit ist, am internationalen Zuchtprogramm teilzunehmen.

Gandhinagar als Hoffnung für überzählige Paviane

46 Paviane leben aktuell im Tiergarten Nürnberg und die Begleiterscheinung dieser Überpopulation seien gehäufte Konflikte mit entsprechenden Verletzungen der Tiere, so der Tiergarten. Demnach habe sich die Situation für die Affen seit Februar nicht entspannt: "Diese Konflikte treten nach wie vor auf", heißt es.

Er habe die begründete Hoffnung, dass dort eine Lösung für die Tiere gefunden werden kann, sagte der Tiergartendirektor im Gespräch mit dem BR. Nach allem, was er bislang wisse, erfülle der Zoo in Gandhinagar die Auflagen. Nach Angaben des Tiergartens werden dort bereits Tiere gehalten, der Zoo befinde sich aber noch im Aufbau. Kooperationen mit dem Tiergarten Nürnberg oder anderen Zoos der EAZA fanden bisher noch nicht statt.

Tiergarten würde gern 20 Tiere abgeben

Die Nürnberger Zoologen würden idealerweise gern rund 20 Paviane abgeben und nach aktuellem Stand "würde der Zoo in Indien auch so viele Tiere übernehmen können", betont der Tiergarten in seiner schriftlichen Antwort an den BR, wobei bei der Auswahl der Individuen die Gruppenstruktur und die genetische Vielfalt eine zentrale Rolle spiele.

Entscheidung durch europäische Fachgremien

Nach der Reise werde in den entsprechenden Fachgremien auf europäischer Ebene beraten und entschieden, ob die Nürnberger Paviane in Indien ein neues Zuhause finden – vorausgesetzt, dass der Tiergarten als Halter mit der dortigen Haltung einverstanden ist.