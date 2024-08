So nass wie nie – was bedeutet der Regen-Rekord für den Wald?

Einmal pro Woche sucht Michael Schneider die Waldklimastation in Oberbach in der Rhön auf. Sie liegt auf 800 Metern Höhe und ist seit 1995 in Betrieb. Die Station erinnert an ein Labor im Grünen und liefert Daten zu Regen, zum Boden, zu Wind und Ozon. Jeden Dienstag werden diese ausgelesen und der Niederschlag gemessen. In den vergangenen zwölf Monaten hatten die Niederschlagbehälter pro Woche häufig eine Menge von über einem Liter Regenwasser gefasst. Das ist rund ein Drittel mehr als üblich.

Die Ergebnisse aus Unterfranken fließen in internationale Datenbanken. "Das ist immer wieder spannend zu sehen, wie viel Regen wir hier haben", sagt der Forstwirtschaftsmeister Michael Schneider. Die fränkische Platte gilt als warm und trocken. Hier sind die Auswirkungen des Klimawandels bayernweit gesehen oft als erstes spürbar.

Der Regen-Rekord hilft dem Ökosystem

Forstwirtschaftsmeister Schneider bestätigt: Das regenreiche letzte Jahr war prinzipiell gut für den Wald. Gerade Jungbäumen hat die Feuchtigkeit geholfen, das Wachstum gefördert, was insgesamt zu einer verbesserten Vitalität führt. Zudem konnten Bäume, die unter Trockenstress litten, sich erholen und ihre Abwehrkräfte stärken. Auch gegen Schädlinge wie den Borkenkäfer können sich die Bäume wieder besser wehren, ergänzt Christoph Riegert, Chef des Forstbetriebs Arnstein.

Für die Waldbewohner bedeutet ein regenreiches Jahr oft eine reichhaltigere Nahrungsquelle. Die erhöhte Feuchtigkeit kann das Wachstum von Pflanzen und Insekten fördern, was wiederum mehr Nahrung für Tiere wie Vögel, Rehe und andere Waldbewohner zur Folge hat. Es führt zu einer höheren Artenvielfalt und einem gesünderen Ökosystem.