Schwammregionen: Wie Regenwasser intelligent gespeichert wird

Versunkene Autos in der Stadt, Menschen retten sich vor den Fluten auf die Dächer ihrer Autos, Rettungstaucher schwimmen ihnen zu Hilfe – das war die Situation vergangenen Donnerstag in Nürnberg. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres steht die Stadt nach einem Starkregen unter Wasser. Doch Nürnberg ist kein Einzelfall. Gut ein Drittel von Bayern ist stark oder sehr stark durch Sturzfluten und Überflutungen gefährdet.

Um dieses Risiko zu verringern, hat das Bayerische Landwirtschaftsministerium jetzt die Aktion "Schwammregionen" gestartet. Damit sollen Kommunen unterstützt werden, Siedlungsbereiche wassersensibel zu gestalten, um damit Dörfer und Städte klimafest zu machen.

"Schwammregion" statt Überschwemmungsgebiet

Mithilfe neuer Abfluss- und Regenrückhaltebecken, neuer Überschwemmungsgebiete oder der Entsiegelung von Flächen soll wieder mehr Wasser im Boden versickern. Nachdem viele Städte und Gemeinden nach Starkregenereignissen überschwemmt werden, bestehe hier dringender Handlungsbedarf. Der Freistaat will sich mit bis zu 90 Prozent an den Planungskosten beteiligen.

Schwammregion Aubstadt: Umbau des Kanalnetzes

Im unterfränkischen Aubstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) wurde mit dem Umbau zur Schwammregion bereits begonnen. Der Ort liegt in einem Tal, umringt von Feldern. Bei Starkregen kann das Wasser ungehindert in den Ort laufen. Im Jahr 2018 ist das allein dreimal passiert. Dabei wurden nicht nur Wasser und Schlamm in den Ort gespült, sondern auch Düngemittel und Pestizide von den Feldern, die dann in der Kanalisation landeten.

Im Rahmen der Ortssanierung wurde deshalb zunächst das Kanalnetz getrennt. Das Abwasser von den Häusern und Regenwasser von den Dächern und Straßen läuft nun in getrennten Systemen. Das entlastet bei Starkregen die Kanalisation.

Seit dem "Umbau" im Jahr 2018 wird auch das Regenwasser, das früher in den Ort gelaufen ist, am Berg "abgefangen" und über ein Rohrsystem um den Ort herumgeleitet. Dort wird das Wasser in Regenrückhaltebecken gespeichert. Hier kann es langsam versickern, oder wird verzögert und mit langsamer Fließgeschwindigkeit weitergeleitet. Das hat zwei große Vorteile: Zum einen kann das Grundwasser auf diese Weise aufgefüllt werden, zum anderen kommen in den flussabwärts gelegenen Dörfern und Städten weniger Wassermengen an, was die Gefahr von schnell steigenden Pegelständen verringert.