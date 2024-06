"Problembären": Landräte fordern Erlaubnis zum Abschuss

Vor gut einem Jahr ist der Landrätin Indra Baier-Müller eine Sache klar geworden: So kann es nicht weitergehen. Es ist Ende Mai 2023, als Wanderer im Hintersteiner Tal an einer mit Löwenzahn übersäten Wiese vorbeikommen und eine seltene Entdeckung machen: Hier, nicht weit von Bad Hindelang entfernt, wo täglich Autos und Busse fahren und wo Fahrradfahrer und Touristen die Natur erkunden, streift ein Bär durch die Gegend. Die Entdecker fotografieren das Wildtier – kurze Zeit später ist es offiziell: Ein Braunbär ist im Allgäu unterwegs, wahrscheinlich ein junges Männchen auf der Suche nach einem Weibchen.

Alpennahe Landkreise verbünden sich

"Machtlos" habe sich die Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler) in diesem Moment gefühlt. Denn obwohl sie sich in der Verantwortung sieht und ihre Bevölkerung sofort schützen wollte, konnte sie kaum etwas tun – die Handlungsspielräume als Landrätin seien dafür viel zu beschränkt. Deshalb hat sie kurz darauf die "Initiative Braunbär" ins Leben gerufen. Das Ziel: Vorbereitet sein für den Ernstfall. Und der könne jederzeit kommen. Erst vor kurzem ist wieder ein Bär in eine Fotofalle getappt. Zwar im benachbarten Österreich, doch das Tier könnte entlang des Lechtals weiter ins Allgäu ziehen.

Nun hat die Landrätin Indra Baier-Müller zu einem Krisengespräch in Sonthofen eingeladen. Sie und ihre Kollegen aus alpennahen Landkreisen wie dem Ostallgäu und Traunstein sollten gemeinsam an einer Lösung tüfteln. Wichtiger Gast an diesem Tag war Arnold Schuler. Er ist Landtagspräsident in Südtirol und kennt sich bestens aus mit sogenannten "Problembären" in Norditalien. Und deshalb weiß er auch, wie verzwickt die Lage ist.

Politiker wollen Zustände wie in Norditalien verhindern

Denn dort gibt es wie hier zwei Grundsatzfragen. Erstens: Will man Braunbären überhaupt haben? Und wenn ja, folgt zweitens die Frage: Wie soll man mit ihnen umgehen, wenn es brenzlig wird. In Norditalien hat man die erste Frage mit Ja beantwortet. Man wollte Bären in der Gegend haben, Ende der 1990er Jahre wurden im Zuge des Projektes "Life Ursus" zehn Bären aus Slowenien dort angesiedelt. Doch die zweite Frage war keineswegs geklärt, was sich spätestens 2023 gezeigt hat. In der norditalienischen Provinz Trentino tötete eine Bärin einen Jogger.

"Problembären" müssen getötet werden dürfen

Der Fall hat europaweit für Aufsehen gesorgt und war der Wendepunkt in einer schon lange als problematisch angesehenen Bären-Politik. Die Population sei zu stark gewachsen, 98 erwachsene Braunbären gebe es dort mittlerweile. Viel zu viele, sagt Schuler, Landtagspräsident in Südtirol. Doch in der Region sei man sich weder politisch noch juristisch oder gesellschaftlich einig darüber, wie das Problem gelöst werden sollte. Er habe deshalb über die Jahre eine klare Haltung entwickelt und stützt sich auf Zahlen: 13 Prozent der dortigen Population seien sogenannte "Problembären": Heißt, sie haben wenig Scheu, sie lassen sich immer mal wieder in Siedlungen blicken und sie töten Nutztiere. Drei Prozent der Bären seien für den Menschen schlichtweg gefährlich. "Diese Tiere sind sofort zu entnehmen, ohne Wenn und Aber", sagt Schuler.