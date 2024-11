Pro-Palästina-Protestcamp vor Münchner Uni verschwunden

Vorwurf der Verbindungen zu Hamas und Islamisten

Die Organisatoren des Münchner Camps hatten sich zwar mehrfach von Antisemitismus distanziert, doch viele Beobachter sahen die Grenze weit überschritten. So warf die Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München den Protestierenden in einer Analyse neben offenem Antisemitismus auch Verschwörungsideologien, Verherrlichung der Hamas und Verbindungen zu Islamisten vor. Die Münchner Stadtverwaltung wollte das Camp schon zu Beginn im Mai eigentlich an einen anderen, weniger prominenten Ort verlegen, scheiterte jedoch vor Gericht.

Auf Social Media wird nun diskutiert, ob die Aktivisten ihre Proteste in die Universität und die Hörsäle verlegen könnten.