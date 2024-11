Dusche statt Bremse installiert: Wohnwagen auf A8 gestoppt

Auf der Autobahn A8 hat die Polizei einen VW-Bus gestoppt. Der platte Reifen war den Beamten der Autobahnpolizei Holzkirchen wohl als Erstes aufgefallen, als der ältere VW-Bus mitsamt Wohnanhänger an der Streife vorbeifuhr. Ein 67-Jähriger war am Donnerstag mit dem Gespann auf der A8 in Richtung Salzburg unterwegs.

Bei einer genaueren Verkehrskontrolle des Wohnwagens vor der Dienststelle kamen dann noch einige weitere Schäden und Beanstandungen hinzu: Um einer Dusche Platz zu schaffen, hatte der Mann laut Polizei die Bremsstange ausgebaut. Dadurch war die Bremse wirkungslos.

Gesamtgewicht um 700 Kilogramm überschritten

Zudem war das zulässige Gesamtgewicht des Gespanns stark überschritten: um knapp 700 Kilogramm. Im vorliegenden Fall waren demnach das Zugfahrzeug und auch der Anhänger zu schwer.

Darüber hinaus fielen den Beamten Unstimmigkeiten am Kennzeichen auf: Der Fahrer hatte vor der Abfahrt das Kennzeichen eines anderen, nahezu baugleichen Anhängers, montiert.

Die Fahrt führte den 67-Jährigen somit nicht wie geplant nach Sizilien, sondern endete nach der Kontrolle in Holzkirchen. Ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

