Polizei rätselt: Unbekannter Verletzter starb in Klinik

War es ein Unfall oder ein Sturz? Die Nürnberger Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Todesursache eines 50-jährigen Mannes geben können. Er starb, bevor er berichten konnte, was passiert ist.

Mann lag schwerverletzt auf der Straße

Der Schwerverletzte war am vergangenen Montag, den 2. Dezember, gegen 11.30 Uhr von Zeugen in der Nähe des Einkaufszentrums Frankencenter im Nürnberger Stadtteil Langwasser gefunden worden. Der Mann lag auf der Fahrbahn der Trebnitzer Straße nahe einer Unterführung. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er am Dienstagmorgen an den Folgen seiner Verletzungen starb. Wie es zu den Verletzungen gekommen war, konnte der Mann vor seinem Tod weder dem Rettungsdienst noch dem Krankenhauspersonal berichten.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen zu den Todesumständen des 50-jährigen Mannes aufgenommen und bittet um Mithilfe von Zeugen. Als Ursache vermutet die Polizei einen Verkehrsunfall oder einen Sturz. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Der Tote wird folgendermaßen beschrieben: 50 Jahre alt, schwarze Haare, 3-Tage-Bart, kräftige Figur. Er trug eine blaue Winterjacke, einen grau-schwarzen Strickpullover, blaue Jeans und einen braunen Gürtel sowie weiß-blaue Sneaker der Marke Puma. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911-2112-3333 entgegen.