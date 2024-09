Reinigungskraft rettet Schwerverletzten von Bahnhofsgleis

Am Regensburger Hauptbahnhof kam es am Samstag zu einem Vorfall, der nur knapp glimpflich ausging. Eine Reinigungskraft entdeckte einen schwer verletzten Mann auf den Gleisen und konnte ihn in letzter Sekunde aus dem Gefahrenbereich ziehen, bevor ein Zug das Gleis passierte. Der Verletzte ist inzwischen außer Lebensgefahr. Die Bundespolizei teilte am Montag Details zu dem Vorfall mit.

Reinigungskraft und Bundespolizei im Einsatz

Der 27-Jährige, der als Reinigungskraft am Bahnhof arbeitete, bemerkte den schwer verletzten Mann auf Gleis 7 und handelte sofort. Zunächst rannte er zu den Beamten der Bundespolizei, um sie zu informieren, und kehrte dann umgehend zum Gleis zurück, wo der 41-jährige Mann auf den Schienen lag. Noch bevor eine heraneilende Streife der Bundespolizei den Ort erreichte, gelang es ihm, den Verletzten von den Gleisen zu ziehen.

Schnelle Reaktion verhindert Tragödie

Nur kurze Zeit später passierte ein Zug das Gleis. Dank der schnellen Reaktion des Angestellten konnte eine Tragödie verhindert werden. Die Beamten der Bundespolizei, die kurz darauf am Gleis eintrafen, leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten den Notarzt.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Regensburger Krankenhaus. Nach Angaben der Ärzte ist er inzwischen außer Lebensgefahr. Wie es zu dem Vorfall kam und warum der Mann verletzt auf den Gleisen lag, ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen laufen.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Hergang des Unfalls zu klären. Nach aktuellem Stand gibt es jedoch keine Hinweise auf Fremdverschulden oder eine Straftat. Die Polizei schließt jedoch weitere Ermittlungen nicht aus, um den genauen Ablauf des Geschehens zu verstehen.