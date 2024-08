Pilzsaison startet: Viele Pfifferlinge dieses Jahr

Im Spätsommer beginnt die Pilzsaison. Doch bis in Niederbayern reichlich Pilze aus dem Boden schießen, könnte es noch ein bisschen dauern, sagt Herbert Grundmüller. Er ist Pilzberater in Hutthurm im Landkreis Passau.

Schwammerlsucher brauchen noch etwas Geduld

Für Steinpilze, Rotkappen und Maroni müssen sich Pilzfans noch etwas gedulden: Grundmüller rechnet damit, dass in etwa zwei Wochen viele Pilze zu finden sein werden. Dazu brauche es etwas mehr Regen und kühle Temperaturen – um die 20 Grad.

Überraschend viele Pfifferlinge diese Saison

Aber auch jetzt können Pilzsammler schon fündig werden: Heuer gebe es überraschend viele Pfifferlinge, sagt der Experte. Man findet sie vor allem auf moosigen Flächen in Laub- und Nadelwäldern. Hier gilt aber: Nicht die ganz Jungen mitnehmen, wie Martin Wimmer, Pilzberater in Neuhaus am Inn im Landkreis Passau erklärt. Bei jungen Pfifferlingen sei nämlich die Verwechslungsgefahr mit ungenießbaren und auch giftigen Pilzen zu groß.