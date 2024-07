Start in die Pilzsaison: Unterwegs mit dem Schwammerl-Googler

Pilze mögen keine Plastiktüten

Einen Korb hat Feldhege dabei, dazu ein Messer und einen Jutebeutel. Standardausrüstung für Pilzsammler. Plastiktüten eignen sich übrigens nicht, warnen Experten, weil die Pilze darin sehr schnell verderben können.

Es geht vorbei an einigen winzigen Pilzen mit dünnen Stielen, an giftigen Lamellenpilzen und an vielen unbekannten Exemplaren. 20 Minuten ohne weiteren verwertbaren Fund. Feldhege bemüht sich, den Wald systematisch zu durchforsten: Er geht in geraden Linien nach vorne und etwas weiter seitlich wieder zurück, ein bisschen wie die Rasenmäher im Fußballstadion. Fast eine halbe Stunde geht das so.

Und dann: "Hier ist ein wunderschöner Fund! Pfifferlinge!" Sieben gelbe, daumengroße Köpfchen schauen aus dem Moos, ein bisschen wie Dotterflecken sehen sie aus. "Die stehen meistens nicht allein. Und da hinten geht’s auch schon weiter." Knapp 20 Pfifferlinge schneidet Feldhege aus dem Boden, aber damit immer noch nicht genug. Nur ein paar Meter weiter stoßen wir auf mehrere größere Exemplare, gefolgt von Dutzenden kleineren. "Eine ganze Straße", freut sich der Hobby-Schwammerlsucher. Ein paar ganz kleine lässt er stehen. Da freue sich noch jemand anders, und für das Myzel, also das Pilzgeflecht im Boden, sei es auch gut.

Pilzesammeln erfüllt bei ihm "richtige Urtriebe"

Der 27-Jährige studiert Medizin. In seiner Freizeit geht er neben der Pilzsuche auch gern Fischen mit Angel – und im Meer auch mit Harpune. "Ich glaube, das liegt in unserer DNA, in der Natur unterwegs zu sein und unsere Nahrung zu sammeln. Ich gerate da zum Teil in einen Tunnelblick und fast in eine Ekstase, das erfüllt bei mir richtige Urtriebe."

Sein Pilzwissen hat er sich Schritt für Schritt angeeignet. Manchmal nimmt er sich unbekannte Pilze mit nach Hause und untersucht sie dort. So lernt er immer mal wieder eine neue essbare – oder natürlich auch giftige – Art kennen. Pilzberater Dünzl rät, im Zweifelsfall ihn oder einen seiner Kollegen aufzusuchen. Adressen für den Freistaat finden sich im Internet bei der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft (externer Link).

Im Wald bei Grasbrunn läuft es jetzt: Gleich neben den Pfifferlingen finden wir einen flockenstieligen Hexenröhrling. Rötlicher Stiel mit kleinen Pünktchen, wenn man ihn aufschneidet, läuft er sofort blau an. Und da ist nicht nur einer. Innerhalb von fünf Minuten finden wir auf einer Fläche von vielleicht hundert Quadratmetern noch weitere und – als Höhepunkt – zwei Steinpilze.

Schlussbilanz: Über 60 Pilze in einer Stunde

Die 60 Minuten vergehen wie im Flug, dann ist es Zeit für eine Bilanz: zwei Steinpilze, knapp zehn Hexenröhrlinge und gut 50 Pfifferlinge. Feldhege überlegt, ob er sich daraus eine Pasta-Sahnesauce zubereitet oder ein gemischtes Pilzrisotto. Oder er brät sie ganz schlicht mit Salz, Pfeffer und Olivenöl an und legt sie auf ein Baguette mit Frischkäse.

In jedem Fall steht ein leckeres Abendessen bevor, gesammelt im Wald bei München, 20 S-Bahn-Minuten vom Marienplatz entfernt. Schwammerl-Googlen kann also wirklich zum Erfolg führen.