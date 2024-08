Sehnsuchtsort Berghütte: Fränkin wagt Neustart als Almwirtin

Almhütte statt Mietwohnung: Im Sommer tauscht Regina Leybold ihr Zuhause im oberfränkischen Coburg gegen die Klingelbergalm bei Mühlbach am Hochkönig in Österreich ein. Regina, Anfang 60, schlank, schulterlanges Haar und fast immer ein Lächeln auf den Lippen. Es ist ihr zweiter Almsommer, nachdem sie im vergangenen Jahr einen Zertifikationslehrgang Almwirtschaft in Österreich abgeschlossen hat.

Von der Klingelbergalm schaut sie direkt auf die Mandlwände des majestätischen Hochkönigs und am Horizont leuchten die Gletscher des Dachsteingebirges. Dieser Anblick bewegt Regina Leybold jeden Tag neu.

Auf der Alm gibt es immer viel zu tun

Eine Bergidylle verbinden die meisten mit Gipfelglück, blauem Himmel und bimmelnden Kuhglocken. Doch die Almwirtin genießt ebenso die klare Luft am Morgen, wenn nach einer verregneten Nacht die Nebelschwaden um die Hütte wabern. Ein besonderes Highlight sind für sie allerdings die spektakulären Sonnenuntergänge am Wasserspeicher oberhalb der Hütte.

Doch zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gibt es viel zu tun. Denn Regina Leybold versorgt die hungrigen und durstigen Wandernden, die über den Schneeberg herüberkommen oder aus dem Tal hochlaufen. Außerdem kümmert sie sich um die Hütte, die umliegenden Wiesen und die Tiere.

Am Morgen schürt Regina Leybold als Erstes den Ofen in der Küche an. Dann bereitet sie Kaspressknödelsuppe, vegane Aufstriche und vieles mehr zu. Auf Wunsch backt sie glutenfreie Kuchen. Trotz der vielen Arbeit nimmt sie sich zwischendurch Zeit für ihre Gäste. Die Begegnungen mit den Menschen am Berg gefallen ihr ebenso wie das Versorgen der Tiere. Um die Hütte herum gackern acht Hühner und grasen sechs Kälber. Weiter oben verbringen über sechzig Rinder und Pferde den Sommer auf der Alm.

Auf der Alm herrscht "ein Leben im Hier und Jetzt"

Beruflich hat sich Regina Leybold immer wieder erfolgreich neu orientiert, von der Floristin über Produkt-Designerin bis zur Immobilienmaklerin. Nachdem sie ihr Maklerbüro in Coburg verkauft hatte, kam ihr auf einer Reise durch Österreich die Idee mit der Almwirtschaft.

Das Wort "erden" kommt Regina Leybold in den Sinn. Auf der Alm herrsche ein Leben im Hier und Jetzt und die Probleme seien ganz handfest: Wenn die eingezäunte Almwiese abgegrast ist, haben die Tiere Hunger und müssen auf einen neuen Abschnitt getrieben werden. Wenn Regina Leybold abends den Hühnerstall nicht rechtzeitig abschließt, holt sich der Fuchs vielleicht ein Huhn. Mit dem Trimmer rückt sie dem Almampfer zu Leibe, weil die grünen Stauden sonst alle anderen Almkräuter auf den Wiesen verdrängen.