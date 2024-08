August klingt mit hochsommerlichen Temperaturen aus

In der letzten Augustwoche erwarten Meteorologen zunehmend hochsommerliches Wetter in Deutschland. Am Mittwoch ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) [externer Link] im ganzen Land mit knapp über 30 Grad und viel Sonnenschein zu rechnen, auch in Bayern.

Bedeckter Wochenstart mit vereinzelten Regenschauern

Die Woche startet im Freistaat südlich der Donau und im Bayerischen Wald zunächst häufig stärker bewölkt sowie am Nachmittag und gegen Abend mit Schauern. In Franken bleibt es dagegen weitestgehend trocken, mit einem schwachen Nordostwind; dort sollen die Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad liegen.

Ab Wochenmitte hochsommerliche Temperaturen

Ab Dienstag soll es in weiten Teilen des Freistaats erneut sonnig sein. Im Süden herrscht jedoch bis zum Mittag eine zähe, hochnebelartige Bewölkung vor, die erst in den Mittagsstunden auflockert und die Sonnenstrahlen freie Bahn gewährt. Die Temperaturen liegen südlich der Donau bei 22 bis 25 Grad, nördlich davon bei 24 bis 28 Grad.

Am Mittwoch soll es dann in ganz Bayern sehr heiß werden: Der DWD prognostiziert 27 bis 31 Grad. Nur wenig Abkühlung bringt schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

Mit Informationen von dpa