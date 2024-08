Per App Leben retten: Helfersystem für die nördliche Oberpfalz

Am Sonntag, den 1. September, startet in der nördlichen Oberpfalz die Smartphone-App "Region der Lebensretter 3.0". Mit dem Ersthelfersystem soll die Notfallversorgung in der Region weiter ausgebaut und verbessert werden.

Lebensretter können noch schneller eingreifen als Rettungsdienst

Die App ist in Verbindung mit einem deutschlandweiten Netzwerk an geschulten Ersthelfern und einem AED-Register (Automatisierter Externer Defibrillator). Bei einem Herz‐Kreislauf-Stillstand werden Ersthelfende in der Nähe des Notfallortes über die App ermittelt, alarmiert und können noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes lebensrettende Maßnahmen einleiten.

Über 100.000 Euro Finanzierung bereitgestellt

Eingeführt wird die App in den Integrierten Leitstellen in Amberg und Weiden – umfasst werden die Landkreise Amberg‐Sulzbach, Neustadt an der Waldnaab, Schwandorf und Tirschenreuth sowie die Städte Amberg und Weiden. Durch die Unterstützung dieser Landkreise und Städte konnte laut Zweckverband eine Finanzierung in Höhe von 105.000 Euro bereitgestellt werden. Mit diesen Mitteln soll das Ersthelfersystem aufgebaut werden.

Ersthelfer können sich als Lebensretter registrieren

Schon jetzt sind über 350 Ersthelfer registriert. Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, vor allem aber Klinikarbeitende, Feuerwehrdienstleistende, Polizistinnen und Polizisten sowie Helferinnen und Helfer bei Hilfsorganisationen, sich in der App "Region der Lebensretter 3.0" zu registrieren und Teil des Netzwerks zu werden.