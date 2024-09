Gefährder: Wie läuft die Überwachung? Wie Deradikalisierung?

Der Wert von Deradikalisierungsprogrammen

Deutschlandweit zählt das Bundesinnenministerium rund 470 islamistische Gefährder - 30 davon haben laut bayerischem Innenministerium einen Bayernbezug, 14 unter ihnen lebten aber im Ausland, sieben seien in Haft.

Es kann passieren, dass gegen einen Gefährder Meldeauflagen verhängt werden, um Anschläge zu verhindern. Meldeauflagen dienten dazu, sofort einschreiten zu können, wenn der Gefährder sich zum Beispiel nicht wie vereinbart bei der Polizei melde, sagt Schindler.

Zu den Auflagen von IS-Rückkehrer Thomas gehört es zudem, dass er ein Deradikalisierungsprogramm durchläuft. Bei Thomas geht es darum, dass er seine Vergangenheit reflektiert, herausfindet, was dazu geführt hat, dass er sich radikalisierte und nach Syrien ausreiste. Thomas sagt, dass ihm das Programm schon sehr geholfen habe.

Aber diese Programme seien kein Allheilmittel, so Experte El Difraoui, der sich intensiv mit der Ausstiegsarbeit befasst. "In Österreich gab es mehrere Fälle von Leuten, die als deradikalisiert galten, die dann aber Attentate verüben wollten oder damit sogar erfolgreich waren", so El Difraoui. Er geht aber grundsätzlich davon aus, dass die Programme erfolgreich arbeiten – und Ausstiegswilligen eine Perspektive aufzeigen, wenn sie zum Beispiel eine Arbeit finden oder eine Ausbildung machen, wie es bei Thomas der Fall ist. "Überhaupt gibt es keine Alternative zur Prävention und Ausstiegsarbeit – auch wenn sich nicht messen lässt, wie viele Anschläge dadurch verhindert worden sind", so El Difraoui.

Islamismus-Deradikalisierung und Prävention in Bayern

In Bayern gibt es das Kompetenzzentrum für Deradikalisierung, das im Bayerischen Landeskriminalamt (externer Link) angesiedelt ist – und das mit der Nichtregierungsorganisation "Violence Prevention Network" (externer Link) zusammenarbeitet.

Nicht zu verwechseln ist diese Arbeit mit der Prävention, also jene Arbeit, die verhindern soll, dass es überhaupt zu einer Radikalisierung kommt. Dafür ist in Bayern unter anderem ufuq.de (externer Link) aktiv, ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Auch der Psychologe Ahmad Mansour bietet in Zusammenarbeit mit dem Freistaat Bayern über die Initiative MIND (externer Link) immer wieder Workshops an.