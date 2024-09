Schul- und Herbststart: So wird das Wetter diese Woche

Mit dem Schulstart kommt auch das herbstliche Wetter nach Bayern. Schon ab Montagmittag ziehen voraussichtlich Regen und kurze Gewitter von Westen über den Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) (externer Link) mitteilte. Dazu könne es mit 17 bis 21 Grad deutlich kühler werden. In der Nacht sollen die Temperaturen dann auf bis zu 11 Grad abkühlen.

Am Dienstag ziehen die Wolken allmählich nach Südosten ab und der Regen lasse nach, so die DWD-Meteorologen. Dazu werden maximal 16 Grad im Frankenwald und bis zu 21 Grad an der Donau erwartet. In der Nacht zum Mittwoch wird es südlich der Donau gebietsweise aufklaren, im Alpenvorland zieht hingegen lokal Nebel auf.

Ab Mittwoch wird es nass und kalt im Freistaat

Auf dichte Wolken und verbreitetet Regen müssen sich die Menschen am Mittwoch erneut einstellen – mit frischen Temperaturen zwischen 12 und sieben Grad. In der Nacht sinke zudem die Schneefallgrenze in den Alpen auf rund 1.500 Meter, wie es weiter hieß.

Ähnlich soll es am Donnerstag aussehen, an dem es in der Südosthälfte Bayerns länger anhaltend regnen kann. In den höheren Lagen wird sogar Schnee erwartet. Vor allem in Franken wird wechselhafte, teilweise starke Bewölkung mit einzelnen Schauern prognostiziert. Die Temperaturen bewegen sich zwischen acht Grad im höheren Allgäu und 15 Grad am Untermain.

Temperatursturz auf drei Grad am Freitag

In der Nacht zum Freitag soll es nach Süden und Südosten weiterhin andauernd regnen, die Schnellfallgrenze liegt dann an den Alpen zwischen 1.000 und 1.500 Metern. Lediglich nördlich der Donau ist mit überwiegend trockenen Wetter und einigen Wolkenlücken zu rechen. Die Temperaturen sinken auf maximal acht bis drei Grad.

Mit Informationen von dpa