Nach Rückgang der Flut: Suche nach Öltank-Verunreinigungen

10.000 überflutete Keller - viele mit Ölheizung

Im Blick hat Einsatzleiter Nitschke auch die über 10.000 überfluteten Keller im Landkreis Pfaffenhofen. Nach seinen Schätzungen befinden sich wohl in bis zu 40 Prozent der Keller noch Ölheizungen samt Öltank. Aktuell würden Feuerwehrleute die betroffenen Häuser sichten, so Nitschke: "Wir bestreifen die Gebiete mit Fachleuten. Wir schauen, was ist an Öltanks aufgeschwommen und sind die aufgegangen?" Dann kämen Spezialisten aus München ins Spiel: "Die Fachleute, die wir haben, beurteilen dann: Braucht es spezielle Ölentsorgung, braucht es das Umweltamt?" All das werde von den Spezialisten vor Ort entschieden.

Spezialgruppe der Feuerwehr unterstützt

Die Spezialgruppe der Feuerwehr helfe, wenn größere Ölfilme auftreten, wie etwa seit gestern an einem Sportplatz in Manching. Bürger, die Bedenken wegen ihrer Öltanks hätten, könnten sich an das Bürgertelefon beim Landratsamt wenden. Von austretendem Öl gehen aktuell im Kreis keine Gefahr für Leben oder Gesundheit aus. Für die Ölverunreinigungen in den Kellern ist zudem ein Fachberater des THW vor Ort.

Staatliche Hilfen bei Ölschäden

Erst am Dienstag hatte das Bayerische Kabinett beschlossen, dass Privathaushalte bei Ölschäden Hilfen von bis zu 10.000 Euro bekommen können. Bei "Versicherbarkeit" gebe es einen Abschlag von 50 Prozent, so die Bayerische Staatskanzlei. Voraussetzung für die Auszahlung dieser Hilfen sei ein Antrag bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde.