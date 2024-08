Nach Anschlag in Solingen: Wie sicher sind Volksfeste in Bayern?

Augsburger Polizei: "Hauptfokus ist es, Präsenz zu zeigen"

Simon Crauser, Einsatzleiter der Augsburger Polizei am Plärrer, sprach von einem eingespielten Sicherheitskonzept der verschiedenen Behörden und der Veranstalter: "Hauptfokus ist es, Präsenz zu zeigen", so Crauser. Dabei werde man auch von Einheiten der bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Crauser sprach auch das elektronische Zählsystem für Besucher an sowie die Videoüberwachung auf dem Volksfest, die dabei helfe, Straftaten schnell zu entdecken.

Sandkerwa: verstärkt Patrouillen von Sicherheitspersonal in Straßen

Dominik Nakic von der Bamberger Sandkerwa sagte im Gespräch mit dem BR, dass nun auch verstärkt wieder Patrouillen von Sicherheitspersonal durch die Straßen laufen. Außerdem verwies er auf Durchsuchungen von Taschen der Besucher.

"Unsere Kontrollen werden wir knallhart durchführen. Und wenn jemand gedenkt, mit einem Messer hier reinzukommen, der wird hier nicht reinkommen", so Nakic. Auf der seit Donnerstag stattfindenden Sandkerwa seien bei Kontrollen bislang keine Gegenstände herausgezogen worden.

Schaustellerverbands-Chef fordert allgemeines Messerverbot

Auch in Nürnberg hat am Freitag das Herbstvolksfest begonnen. Lorenz Kalb, Chef des Süddeutschen Schaustellerverbands, sieht nach der Attacke in Solingen keinen Grund, das Sicherheitskonzept zu ändern. "Es ist ja auch eine andere Konstellation hier. Es ist ein Familienfest hier in einem ziemlich abgeschlossenen Platz. Das dort in Solingen war ein Musikfestival mit vielen Bühnen. Die Leute konnten von allen möglichen Seiten dahinströmen", so Kalb.

Das Herbstvolksfest bezeichnete er als "eines der sichersten Feste in ganz Deutschland". Neben ständigen Taschenkontrollen am Eingang nannte er unter anderem patrouillierende Sicherheitsstreifen als relevante Faktoren. Kalb richtete auch eine Forderung an Politik, besonders an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD): Sie solle ein allgemeines Messerverbot erlassen.

Innenminister Herrmann: Risiko solcher Anschläge immer noch hoch

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betont im BR24-Interview, dass bei dem tödlichen Messerangriff auf dem Stadtfest in Solingen ein terroristischer Hintergrund nicht ausgeschlossen sei. Das Risiko solcher Anschläge sei laut Herrmann in Mitteleuropa immer noch hoch, was auch der mutmaßliche Brandanschlag am Samstagmorgen auf eine Synagoge in Südfrankreich zeige.

In Bayern sei man in letzter Zeit von solchen Anschlägen verschont geblieben. "Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber wir müssen alles dafür tun, um solchen Anschlägen möglichst vorzubeugen", so Herrmann. In Bayern gebe es strenge Sicherheitsvorkehrungen, wie auch beim bevorstehenden Oktoberfest, wo es Taschenkontrollen und ein Messerverbot gibt.

"Aufwand zu groß, um Messerverbot zu kontrollieren"

Ein allgemeines Messerverbot lehnt Herrmann ab: "Wir können über Messerverbote diskutieren, aber es hat nur einen Sinn, wenn es kontrolliert wird." Der Aufwand sei zu groß und die Anzahl der Angriffe mit Körperverletzung aus dem vergangenen Jahr, die mit Messern begangen wurden, sehr gering.

Aus seiner Sicht dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass durch Messerverbote das Gewaltproblem gelöst werden könne. Vielmehr verweist er auf extremistische Tendenzen, die aus seiner Sicht aus dem Ausland nach Deutschland getragen werden und auf eine gesellschaftliche Polarisierung seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober. Herrmann zufolge muss man sich nach Solingen auch mit diesen Fragen beschäftigen.

Im Video: Innenminister Herrmann spricht sich gegen allgemeines Messerverbot aus