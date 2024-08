Anschlag auf Solinger Stadtfest: Tatwaffe offenbar gefunden

Die mutmaßliche Tatwaffe des Messerangriffs von Solingen ist in einem Mülleimer in der Innenstadt gefunden worden. Das verlautete aus Ermittlerkreisen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Bei dem Angriff bei einem Stadtfest waren am Freitagabend drei Menschen getötet worden. Acht wurden verletzt, fünf davon schwer. Der Täter ist flüchtig.

Am Samstagmittag meldete die Polizei Düsseldorf, dass im Rahmen der Fahndung eine Person festgenommen werden konnte, "bei der geprüft wird, ob es möglicherweise Tatzusammenhänge gibt". Parallel liefen diverse Maßnahmen wie Durchsuchungen an verschiedenen Orten. "Die Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen nach möglichen weiteren Tätern und Tathintergründen laufen auf Hochtouren", heißt es in der Mitteilung.

Opfer offenbar zufällig ausgewählt

Laut Polizei schlug der Angreifer gegen 21.37 Uhr auf dem Stadtfest zur 650-Jahr-Feier von Solingen mit dem Titel "Festival der Vielfalt" zu. Kurz darauf wurde Großalarm ausgelöst. Mindestens ein Hubschrauber war in der Luft, zahlreiche Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Rettungswagen waren unterwegs, Straßen wurden weiträumig abgesperrt. Bewaffnete Beamte sicherten den Einsatzort.

Nach Polizeiangaben scheint der Täter seine Opfer zufällig ausgewählt zu haben. Dem Innenministerium zufolge habe er aber sehr gezielt auf ihre Hälse eingestochen. Bei den Opfern dürfte es sich um Besucher des Festes gehandelt haben. Tatort war der zu diesem Zeitpunkt gut besuchte Fronhof – ein Marktplatz in der Innenstadt, auf dem für das Jubiläumsfest eine Bühne aufgebaut war. Die Tat trug sich einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur zufolge unmittelbar vor der Bühne zu.

In Folge der Geschehnisse beendete die Stadt das ursprünglich für drei Tage geplante Fest komplett. Auch die für diesen Samstag und Sonntag vorgesehenen Programmpunkte wurden abgesagt. Nach dem Anschlag wurde ein Hinweisportal (externer Link) freigeschaltet, über das Zeugen des Geschehens Handyfotos und Videos hochladen können. Die Stadt Solingen wiederum richtete für Bürger eine Hotline für Fragen nach Vermissten ein (0212 - 290-2000). Bei der Polizei hätten sich Anfragen besorgter Angehöriger gehäuft, hieß es.

Im Video: Tote bei Anschlag auf Solinger Stadtfest – Täter auf der Flucht