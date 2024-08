Nach 30 Jahren: Letzte Kreuzberg-Wallfahrt für Bruder Maximilian

Vier Uhr morgens in Würzburg. In der Kirche Neumünster leuchten die Lampen, es ist taghell. Draußen, außerhalb der dicken Kirchenmauern, ist es noch dunkel, Würzburg schläft. Im Neumünster ist Gottesdienst, der Auftakt für die Wallfahrt zum Kreuzberg in der Rhön. Neben Würzburgs Bischof Franz Jung steht auch Pater Maximilian am Altar. Seit 30 Jahren ist er bei der Wallfahrt zum "Heiligen Berg der Franken" dabei. Die letzten Jahre als Präsens der Bruderschaft Zum Heiligen Kreuz, die die Wallfahrt veranstaltet. Er ist damit der geistliche Leiter der Veranstaltung.

Wegen Umzug: Letzte Kreuzberg-Wallfahrt für Bruder Maximilian

Für Bruder Maximilian ist es seine letzte Wallfahrt in der Funktion. Nach vielen Jahren als Klinikseelsorger an der Uniklinik Würzburg arbeitet er jetzt als Pfarrer in Niedersachsen. Und gibt deswegen sein Amt als Präsens auf. Was ihm bleiben? Auf jeden Fall viele Erinnerungen.

Erinnerungen an Dauerregen und Hitze

Auf die Frage, was er alles erlebt habe, denkt er sofort an das Wetter: "Wir hatten mal eine Wallfahrt mit fünf Regentagen. Wir hatten aber auch mal am 20. August den heißesten Tag des Jahres. Da haben wir gedacht: Wir schaffen es nicht – haben es aber doch geschafft."

"Lachendes und weinendes Auge" nach 30 Jahren

Jetzt zum Start seiner letzten Wallfahrt hat er ein lachendes und ein weinendes Auge. "Ich bin sehr verbunden mit der Wallfahrt, es ist auch ein Abschied für mich", sagt Bruder Maximilian. An die letzte Wallfahrt als geistlicher Leiter hat er aber keine besonderen Erwartungen. "Ich mach mich auf den Weg wie jedes Jahr. Es ist jedes Jahr besonders. Jede Wallfahrt ist anders, aber es ist auch viel Vertrautes dabei."

Jubiläums-Wallfahrt und Wallfahrt in der Corona-Zeit

In Erinnerung bleiben wird ihm aber zum Beispiel die Jubiläumswallfahrt im Jahr 1997 – 350 Jahre Kreuzberg-Wallfahrt. Und auch die "Wallfahrt to go" in der Corona-Zeit hat sich eingeprägt. Damals konnten die Menschen die Strecke eigenständig nachlaufen und es gab Heilige Messen auf dem Weg. Die Bruderschaft Zum Heiligen Kreuz hat den Menschen außerdem Texte, Impulse und Videos auf Youtube zur Verfügung gestellt.

Bruder Maximilian: "Wir waren immer behütet"

Das Ende seiner Amtszeit erfüllt Bruder Maximilian auch mit großer Dankbarkeit. "Ich bin dankbar, dass bei all den Wallfahrten nie etwas Schlimmes passiert ist. Dass wir immer behütet geblieben sind. Auch bei all dem Verkehr auf den Straßen, auf den Bundesstraßen, den wir erlebt haben und der zugenommen hat", so der Bruder. Er lobt auch die vielen Menschen, die bei der Wallfahrt mitwirken.

Bischof benennt Nachfolger am Samstag

Zur Wallfahrt gekommen ist Bruder Maximilian damals eher zufällig, weil ein Mitbruder umgezogen ist. Und, so schlicht formuliert er es: "Ich war da und habe es übernommen". Wer nach ihm Präsens wird, das kann er noch nicht verraten. Das gibt Bischof Franz Jung am Samstag bekannt, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder zurück in Würzburg sind.