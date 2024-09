Mutig eingegriffen: Courage-Medaille für 15 Oberbayern

München, November 2022. Zwei junge Frauen sind spätnachts auf der Straße unterwegs. Plötzlich beobachten sie, wie ein 19-Jähriger überfallen wird. Der Täter will ihn zwingen, für ihn Geld abzuheben. Die beiden Frauen greifen ein. Sie ziehen den Mann von seinem Opfer weg und schlagen den Täter in die Flucht.

Die beiden Frauen sind zwei von 34 Menschen aus dem Freistaat, denen heute die Courage-Medaille des Bayerischen Innenministeriums verliehen wird. 15 der Preisträgerinnen und Preisträger kommen aus Oberbayern. Mit ihrer Zivilcourage hätten sie sich in besonderer Weise um Bayerns innere Sicherheit verdient gemacht, so das Ministerium.

Frau auf Bahngleis geschubst – Umstehende handeln sofort

Der Preis zeigt, wie wichtig es ist, schnell zu handeln. So griffen zwei Fahrgäste am Münchner Hauptbahnhof im Juni 2022 sofort ein, als ein psychisch erkrankter Mann eine 63-Jährige aus dem Nichts auf ein S-Bahn Gleis schubste. Die Umstehenden warnten den Lokführer des einfahrenden Zuges, der gerade noch bremsen konnte. Daraufhin verfolgten sie den Täter, den die Polizei schließlich festnehmen konnte.

Mutig bei Gewalttat eingegriffen

Großen Mut zeigten auch andere Preisträger. Im Juli 2021 schritt ein Passant – ebenfalls in München – sofort ein, als er einen Angriff auf einen am Boden liegenden Mann beobachtete. Der Täter trat seinem Opfer heftig gegen den Kopf.

Ein anderer Ausgezeichneter bekam mit, wie eine junge Frau spätnachts in einer S-Bahn bei Ismaning belästigt wurde. Ein Fahrgast sprach die beiden Täter mutig an, die daraufhin auf ihn losgingen.

12-Jähriger vertreibt Diebe

Manchmal reicht es aber auch, verbal einzugreifen. So bekamen im November 2022 zwei Passanten in München mit, wie eine Seniorin Opfer eines Geldwechseltricks wurde. Sie machten die Frau darauf aufmerksam und der Täter konnte gefasst werden.

Im Juni 2023 beobachtete ein damals Zwölfjähriger in Karlsfeld im Landkreis Dachau, wie Diebe die E-Bikes der Nachbarn klauten. Doch er schrie die Täter an – und schlug sie dadurch in die Flucht.

Preis erinnert an Dominik Brunner

Dass die Courage-Medaille in Bayern am 11. September verliehen wird, ist kein Zufall. Damit erinnere man an die Terroranschläge in den USA am 11. September 2001, so das Innenministerium. Viele couragierte Menschen, die anderen helfen wollten, mussten damals ihr Leben lassen.

Außerdem sei das Datum auch mit Blick auf den Tod von Dominik Brunner am 12. September 2009 am S-Bahnhof Solln in München gewählt. Brunner wollte Kinder vor einem gewalttätigen Übergriff in der S-Bahn beschützen und wurde selbst Opfer eines brutalen Angriffs.