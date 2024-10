Mordvorwurf: Prozess gegen Krankenpflegerin in Regensburg

Am Landgericht in Regensburg beginnt heute der Mord-Prozess gegen eine Krankenpflegerin, die Patienten betäubt und beraubt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft der 36-jährigen Frau heimtückischen Mord aus Habgier vor, denn eine Patientin starb mutmaßlich in Folge der Betäubung.

Insgesamt listen die Ermittler sechs Fälle auf, in denen die Krankenschwester Anfang des Jahres Patientinnen und einen Patienten mit dem für sie freizugänglichen Beruhigungsmedikament Midazolam betäubt haben soll.

Schmuck und Wertgegenstände fehlten

Anschließend habe sie nach Wertgegenständen wie Ringen an den Fingern oder Ohrringen gesucht, um diese zu rauben und anschließend zu verkaufen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Teilweise wachten die Betroffenen erst Stunden später oder am Tag danach wieder auf.

Patientinnen reanimiert – eine stirbt

Zwei Patientinnen mussten reanimiert und auf die Intensivstation verlegt werden. Eine der beiden Frauen starb drei Tage nach der mutmaßlichen Betäubung durch die Krankenpflegerin, ohne dazwischen wieder zu Bewusstsein gekommen zu sein.

Medikamentengabe nicht ärztlich angeordnet

In keinem der Fälle sei die Gabe des Medikaments ärztlich angeordnet gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Zusammengefasst wirft sie der Frau Mord, Raub, sowie versuchten Mord und versuchten Raub und gefährliche Körperverletzung vor.

Krankenhaus reagiert: Zugang zu Medikament eingeschränkt

Der Fall war im August bekannt geworden. Das betroffene Caritas-Krankenhaus St. Josef in Regensburg hatte damals von entsetzlichen und schockierenden Vorwürfen gesprochen. Die Klinik habe nach eigenen Angaben nach Bekanntwerden der Vorwürfe umgehend reagiert und werde weiter mit den Ermittlern zusammenarbeiten, um den Fall aufzuklären.

Das Beruhigungsmittel Midazolam fällt laut dem Caritas-Krankenhaus St. Josef nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Die Aufbewahrung habe den gesetzlichen Vorgaben entsprochen, so eine Sprecherin des Caritas-Krankenhauses St. Josef. Die Klinik habe sich jetzt dazu entschieden, den Zugang zu dem Medikament "weitergehend einzuschränken".