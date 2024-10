"Landshut"-Entführung 1977 – Zeitzeugen berichten in Schule

Auf dem Flug von Mallorca nach Frankfurt am Main bringen am 13. Oktober 1977 palästinensische Terroristen die Lufthansa-Maschine mit dem Namen "Landshut" in ihre Gewalt. Für die rund 90 Passagiere und Besatzungsmitglieder beginnt eine mehrtägige Odyssee des Schreckens – in der Luft und auf diversen Flughäfen unter anderem in Rom, Dubai, Aden und Mogadischu.

Am Landshuter Hans-Leinberger-Gymnasium kommen am Mittwoch Zeitzeugen mit Schülerinnen und Schülern zusammen, um über die gewaltsame Entführung von damals zu sprechen.

Pilot wird ermordet

Vor genau 47 Jahren erschießen die Terroristen vor den Augen der Passagiere und Crewmitglieder den Lufthansa-Flugkapitän Jürgen Schumann. Copilot Jürgen Vietor steuert die Maschine danach weiter nach Mogadischu, wo die rund 90 Geiseln schließlich von der deutschen Spezialeinheit GSG 9 auf dem Flughafen aus den Händen der Geiselnehmer befreit werden - nach fünf Tagen und Nächten unter entsetzlichen Umständen in der Lufthansa-Maschine "Landshut".

Zeitzeugen berichten

Heute treffen sich die Flugbegleiterin Gabriele von Lutzau, auch bekannt geworden als "Engel von Mogadischu" und Aribert Martin, der als GSG 9-Mann an der Befreiung der Geiseln aus dem Flugzeug beteiligt war, mit Schülerinnen und Schülern des Hans-Leinberger-Gymnasiums in Landshut zu einem Zeitzeugen-Gespräch. Mit dabei ist auch die damals 19 Jahre alte Passagierin Diana Müll. Sie kämpft bis heute um Anerkennung und eine kleine Opferrente mit dem Land Hessen.

Flugzeug soll zum "Lernort Landshut" werden

40 Jahre nach der Befreiung der Geiseln holte das Auswärtige Amt der Bundesrepublik das Flugzeug "Landshut" nach Deutschland zurück: Es soll in einem Flughangar in Friedrichshafen künftig als "Lernort Landshut" von der Bundeszentrale für politische Bildung genutzt werden. Über Details wird noch diskutiert.