Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Gewalttat am Ammersee? Mann in Herrsching tot aufgefunden

Gewalttat am Ammersee? Mann in Herrsching tot aufgefunden

Ein 74-Jähriger wurde am Freitagabend tot in seinem Haus am Ammersee in Herrsching aufgefunden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.