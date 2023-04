> Mann verschanzt sich und droht mit Gasexplosion

Mann verschanzt sich und droht mit Gasexplosion

Ein größerer Polizeieinsatz hat am Samstagabend in Schnaittenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach stattgefunden. Ein Mann hatte sich in seiner Wohnung verschanzt und damit gedroht, sich in die Luft zu sprengen. Er konnte schließlich festgenommen werden.