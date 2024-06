Landshut feiert Koenig – New York und Venedig feiern mit

Ausstellung mit kleinen Unikaten

Ebenso sehenswert ist die kleine, aber feine Ausstellung zum Jubiläum vom Freundeskreis Fritz Koenig "Getragen – Große Skulptur im kleinesten Format" – zu sehen im Ausstellungsraum in der Ländgasse 111 in Landshut bis 27. Juli. Ausgestellt sind Miniaturen des Künstlers zum um den Hals hängen in der Größe einer zwei Euro Münze. "Alles Unikate und Geschenke, die Koenig für Freunde gefertigt hat. Das hat er für Menschen gemacht, die er mochte", erzählt Martin Schaller von Freundeskreis Fritz Koenig. Diese kleinen Kunstwerke wurden von den Besitzern für die Ausstellung zur Verfügung gestellt und waren so öffentlich noch nie zu sehen.

Zwei neue Bücher über den Landshuter Künstler

Außerdem erscheinen heute zwei neuen Bücher. "Fritz Koenig – Leben Werk Wirkung", in dem Freunde und Wegbeleiter sich sehr persönlich annähern, Autoren sind unter anderem Reiner Kunze und Percy Adlon. Die zweite Buch-Neuerscheinung unter dem Titel "Ich wollte ein Pferd sein" beschäftigt sich mit dem Pferdezüchter Koenig.

Weitere internationale Koenig-Ausstellungen folgen in den USA und Italien. In New York wird am 27. Juni im Zentrum für transatlantische Beziehungen die Ausstellung "Fritz Koenig in New York" eröffnet. Und im Rahmen der Biennale in Venedig wird vom 28. Oktober an im Centro Tedesco die Schau "Fritz Koenig in Venedig – A Century in Motion" eröffnet.

Wohnhaus und Atelier: Ganslberg steht Besuchern offen

Und etwas später als ursprünglich geplant soll von Juni 2025 an für vier Wochen der Ganslberg geöffnet werden. Seit dem Tod Koenigs im Jahr 2017 steht sein abgelegenes Wohnhaus samt Atelier leer. Um die künftige Nutzung des Anwesens gibt es seit Jahren Diskussionen. Eigentümerin ist die Fritz-und-Maria-Koenig-Stiftung. Diese und auch Weggefährten Koenigs wollen das Künstlerhaus vor dem Verfall bewahren. Die Ausstellung könnte ein erster Schritt hin zu einer dauerhaften Nutzung sein. Die Details werden gerade beraten.