Kein Platz mehr: Landrat beklagt Unterbringung der Geflüchteten

Die Landkreis Miesbach sieht sich bei der Unterbringung der Geflüchteten überfordert. In einem offenen Brief hat sich daher Landrat Olaf von Löwis an Bayerns Innenminister Joachim Hermann gewandt. "Wir stehen vor einem Problem, das wöchentlich größer wird, und sehen uns gezwungen, einen offensiveren Weg einzuschlagen", schreibt Olaf von Löwis.

Keine angemessene Unterbringung

Derzeit sei es nicht mehr möglich, die neu zugewiesenen Geflüchteten angemessen unterzubringen, alle vierzehn Tage komme ein Bus mit 50 bis 100 Menschen, aber die Unterbringungsmöglichkeiten seien ausgeschöpft. In seinem Brief fordert der Miesbacher Landrat sofortige Unterstützung "von oben". Drei Sporthallen seien schon zwei Jahre lang durchgehend belegt und müssten nun eigentlich geräumt werden, damit Schulen und Vereine sie wieder nutzen können. Die größten Probleme so der Miesbacher Landrat: die Suche nach geeigneten Unterkünften und die Gegenwehr von Gemeinden vor Ort. Im Landkreis Bad Tölz hätten mehrere Gemeinden gegen die Unterbringung von Geflüchteten geklagt.

Landrat werde angefeindet

Die bisherige "Mitwirkungspflicht“ der Gemeinden reiche nicht aus, bilanziert Olaf von Löwis. Gleichzeitig macht der Miesbacher Landrat auf die Arbeitsbelastung seiner Mitarbeiter aufmerksam. "Wie sollen wir angesichts dieser schwierigen Arbeitssituation offene Stellen überhaupt noch besetzen?", fragt von Löwis den Bayerischen Innenminister. Er selbst und auch seine Familie würde bedroht, weil er die Geflüchteten im Landkreis unterbringen muss. Die Forderung des Landrats an den Freistaat: mehr Unterstützung durch die Staatsregierung, Ankerzentren schneller erweitern, die Erlaubnis Fehlbeleger auf mehrere Kommunen verteilen zu dürfen und mehr Mitarbeiter einzustellen

Enttäuschung über Durchhalteparolen

In seinem Brief an das Innenministerium übt der Landrat von Miesbach auch deutliche Kritik: Er sei enttäuscht darüber, dass "Berichte von der Front" bestenfalls mit verständnisvollen Worten und Durchhalteparolen kommentiert würden. Es helfe ihm nicht weiter bedauert zu werden. Abschließend fordert der Miesbacher Landrat, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen in Bayern geprüft werden.