Kein Gong, kein Licht: Schulstart in Allershausen ohne Strom

Beinahe 100 Mädchen und Buben erleben heute in Allershausen ihren allerersten Schultag, und er wird auf jeden Fall etwas Besonderes sein: Kein Schulgong, kein Licht, und auch die digitalen Tafeln bleiben in der gesamten Grund- und Mittelschule dunkel. Das Hochwasser der Glonn hatte das Untergeschoss komplett geflutet und damit auch die Stromversorgung lahmgelegt.

Vorerst keine Heizung

Um die Stromversorgung wieder aufbauen zu können, musste man das Gebäude erst einmal komplett trocken bekommen. Nach jetzigem Stand kann der Strom am kommenden Montag wieder eingeschaltet werden. Mit dem Internet wird es noch etwas länger dauern. Ende Oktober soll dann auch die Heizung wieder funktionieren.

Fachunterricht in andere Ortschaften verlegt

Die Mittelschüler werden die Hochwasser-Folgen am längsten spüren: Sie müssen mit Bussen zum Fachunterricht in andere Schulen in Freising und Zolling fahren. Denn die Glonn hat in Allershausen auch die Computer- und Werkräume und die Schulküche zerstört.

Seit Wochen Ausnahmezustand

Allershausen hatte es beim Hochwasser schwer erwischt. Die Grund- und Mittelschule war zunächst komplett geschlossen. Dann konnten aber sogar die "Quali"-Prüfungen abgehalten werden, unter anderem dank eines Notstrom-Aggregats, das ein Schülervater organisiert hatte.