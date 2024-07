Nachwehen des Hochwassers: Schule immer noch ohne Strom

Sportunterricht für die Mittelschüler: Improvisation ist gefragt

Sportunterricht hätten die Mittelschüler eigentlich in der Ampertalhalle der Gemeinde. Da ist seit dem Hochwasser allerdings ein Kindergarten untergebracht, und der müsse vorerst auch dort bleiben, sagt Bürgermeister Martin Vaas. Denn in der Kita sei der gleiche Schaden wie in der Schule entstanden. Wie lange Gruppen in der Halle bleiben müssen, kann der Rathauschef noch nicht sagen.

Rektor Nistler wird also auch beim Sportunterricht weiter improvisieren müssen. Gerade fühle er sich weniger wie ein Schulleiter, sondern eher wie ein Krisenmanager, sagt er mit einem schiefen Lächeln und räumt mit Blick auf die vergangenen zwei Monate ein: "Es zehrt langsam – ich bin schon sehr, sehr müde nach diesen Wochen."

Von Ferien kann er jedenfalls vorerst nur träumen. Aber wenigstens zwei Wochen will er sich trotzdem Urlaub nehmen, "ein paar Tage wohin fahren" und vor allem: Das Handy ausschalten. Kraft tanken für den Neustart im nächsten Schuljahr.