Ist die Verkehrswende zu schaffen? Ein Blick nach Bayern

Deutschland droht mit seinen Investitionen in die Schieneninfrastruktur voraussichtlich hinter anderen europäischen Ländern zu landen. Die derzeitige Bundesregierung hat diesbezüglich im Koalitionsvertrag nun festgehalten:

"Dabei wollen wir erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investieren, um prioritär Projekte eines Deutschlandtaktes umzusetzen." Koalitionsvertrag 2021-2025, S. 38

Vieles soll besser werden: Eine bessere Taktung, alle Busse und Bahnen aufeinander abgestimmt, deutschlandweit – genannt "Deutschlandtakt". Dafür jedoch müsse das gesamte Bahnsystem aufeinander abgestimmt werden, gibt Verkehrsforscher Thorsten Koska im Interview mit Kontrovers– Die Story zu bedenken: "Das ist kompliziert. Dafür müssen auch viele Strecken neu gebaut werden." Es könnte laut Koska noch 25 Jahre oder länger dauern, bis der Deutschlandtakt tatsächlich umgesetzt werden kann.

Straße oder Schiene: Das Henne-Ei-Problem der Verkehrswende

Derzeit jedoch überwiegt laut dem Statistischen Bundesamt der Individualverkehr in Deutschland. Die Folge zeigt sich auch auf den Straßen: In München etwa verbrachten Autofahrer im Jahr 2023 im Durchschnitt 52 Stunden im Stau.

"Man hat es versäumt, sich Ziele zu setzen und daraus eine funktionierende Strategie abzuleiten. Man hat Verkehrspolitik zum einen als Auto-Förderpolitik begriffen und zum anderen in den anderen Bereichen, Radverkehr, Schienenverkehr, ein kleinteiliger Flickenteppich aus Einzelmaßnahmen, wo die rechte Hand nicht weiß, was die Linke tut", sagt Koska. "Und deshalb haben wir heute so viele Brüche und so viel Frustration auch. Und deshalb funktioniert die Verkehrswende bisher nicht so richtig."

Der Verkehrsforscher nennt ein Beispiel, wo es besser funktioniert: "Wenn wir zum Beispiel in die Schweiz schauen. Dort ist der Anteil des Personenverkehrs auf der Schiene doppelt so hoch wie in Deutschland. Und das liegt eben auch daran, dass deutlich mehr in die Schiene investiert wird." Zudem sei die Schiene dort verlässlicher als in Deutschland.

Einen Grund sieht er auch in den im europäischen Vergleich hohen Trassenpreisen. Sie sind eine Art Miete für die Gleisnutzung. "Die hohen Trassenpreise machen es unattraktiv, auf die Schiene zu gehen", sagt Koska – sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr.

Durchschnittliche Trassenpreise 2017