Innere Sicherheit: Wie es an den bayerischen Grenzen weitergeht

Die Fußball-EM ist vorbei – was bleibt, ist eine Debatte darüber, wie es mit den zwischenzeitlich eingeführten Grenzkontrollen in ganz Deutschland weitergehen soll. Ginge es nach CSU-Chef Markus Söder, blieben sie überall bestehen. Und tatsächlich: Am Großteil der deutschen Grenzen tun sie das auch, auch an den bayerischen in Richtung Österreich und Tschechien. Wo wird weiter kontrolliert und wo nicht? Welche Pläne hat die Staatsregierung mit der bayerischen Grenzpolizei? Was macht die überhaupt, wenn für Grenzsicherung doch die Bundespolizei zuständig ist? Und was sagen Bayerns Polizeigewerkschaften zum Stress für die Beamten? Fragen und Antworten.

Wo fallen Grenzkontrollen weg – und wo nicht?

Vor und während der EM gab es an allen deutschen Grenzen temporär verschärfte Kontrollen. Seit dem 19. Juli sind sie an den Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg weggefallen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die Kontrollen dort nicht verlängert. Ihr Ministerium wies darauf hin, dass anlassbezogene vorübergehende Grenzkontrollen eine ernste Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit voraussetzten.

An knapp 75 Prozent der deutschen Auslandsgrenzen kontrolliert die Polizei aber vorläufig weiter – zum Beispiel nach Frankreich. Grund sind die Olympischen Spiele, die vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris stattfinden. Um irreguläre Migration zu begrenzen und Schleuserkriminalität zu bekämpfen, wurden Richtung Polen, Schweiz und an der bayerischen Grenze zu Tschechien Grenzkontrollen eingeführt – und zwar schon im Oktober 2023, also nicht erst zur EM. Das Bundesinnenministerium hat die Maßnahme bereits bis zum 15. Dezember verlängert.

Noch weitaus länger gibt es verschärfte Kontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze, nämlich seit im Herbst 2015 viele Geflüchtete kamen. Seither werden diese Kontrollen immer wieder verlängert, aktuell bis 11. November. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will sie auch danach beibehalten.

Wozu gibt es eine bayerische Grenzpolizei – und was ist ihr Job?

Markus Söder richtete 2018 wieder eine bayerische Grenzpolizei ein – kurz nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten und als eine Reaktion auf die hohen Zuwanderungszahlen. Binnen sechs Jahren wurde die Polizeieinheit laut Innenministerium auf aktuell knapp 900 Beamte aufgestockt. Für stationäre Grenzkontrollen sind nicht sie zuständig, sondern, wie in ganz Deutschland, die Bundespolizei. In Abstimmung mit ihr übernehmen Bayerns Beamte einzelne Posten.

Die wohl wichtigste Aufgabe der bayerischen Grenzpolizei ist die Schleierfahndung – verdeckte, verdachtsunabhängige Personenkontrollen bis 30 Kilometer ins Land hinein. "Hier schließt die Grenzpolizei die Lücke zu den stationären, erkennbar uniformierten Kontrollstellen der Bundespolizei", erklärt Florian Leitner, bayerischer Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Es gehe um alle Arten grenzüberschreitender Kriminalität, "von Drogenhandel über Geldwäsche bis zur Schleusung".

"Die Kombination aus Schleierfahndung und stationären Kontrollen ist der Matchwinner", sagt Jürgen Köhnlein, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bayern. So werde es auch praktiziert. Es gehe nicht um "24/7-Kontrollen mit Grenzübergangsstelle und Schlagbaum", so Köhnlein. "Von dem Bild muss man sich insgesamt lösen. Das ist auch nicht leistbar und auch nicht sinnvoll."