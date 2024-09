"Im Dauereinsatz": Herrmann würdigt Bereitschaftspolizei

Sitzblockade in Nürnberg: Die Bereitschaftspolizei rückt an und greift ein. Eine Person nach der anderen ziehen sie unter Protest der Demonstranten aus dem menschlichen Knäuel. Was hier nur eine Übung beim Tag der offenen Tür zum 60. Jubiläum ist, ist sonst Alltag für die Beamtinnen und Beamten.

Großes Interesse am Tag der offenen Tür

Tausende Besucher und Besucherinnen strömten am Sonntag auf das Gelände der Bereitschaftspolizei, um Einblicke in die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten zu bekommen. Mehr als 1.000 Männer und Frauen arbeiten bei der Bereitschaftspolizei in der Frankenmetropole, ihre Aufgaben sind vielfältig, sagt Jörg Ottenschläger, stellvertretender Abteilungsführer der IV. Bereitschaftspolizeiabteilung in Nürnberg. "Gerade zum Beispiel bei Fußballspielen, großen Veranstaltungslagen, großen Konzerten und so weiter sind wir im Einsatz, aber auch bei Versammlungslagen sehr häufig." Auch im Kampf gegen die organisierte Kriminalität ist die Bereitschaftspolizei immer wieder gefragt.

Bereitschaftspolizei bildet aus

Außerdem bildet die Bereitschaftspolizei in Nürnberg die bayerischen Polizisten von morgen aus. Der Job ist durchaus begehrt, stellt aber auch hohe Anforderungen, sagt Jörg Ottenschläger. "Stressstabilität, Kommunikationsfähigkeit, das sollte man schon mitbringen. Auch dass man gerne auf Menschen zugeht, dass man unter Stress gut agieren kann." Aber auch eine gewisse sportliche Fitness ist Voraussetzung für den Job.

Seit 60 Jahren ist die Bereitschaftspolizei schon in Nürnberg angesiedelt. Ihre Arbeit ist laut Innenminister Joachim Herrmann (CSU) aktuell wichtiger denn je. "Wir spüren gerade jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr, seit dem Überfall der Hamas auf Israel, dass die Spannungen auch in unserem Land zugenommen haben und deshalb bei vielen Gelegenheiten die Polizeipräsenz wichtig ist." Die Bereitschaftspolizei befinde sich quasi im Dauereinsatz.

Investitionen geplant

Künftig wolle das bayerische Innenministerium noch mehr Geld in die Bereitschaftspolizei investieren. Zum einen in das Thema Digitalisierung, aber auch in Liegenschaften sowie in Ausstattung und Schutzausrüstung für die Beamtinnen und Beamten, die zunehmend Angriffen ausgesetzt sind, so Herrmann.

Beim Festakt betonte der Innenminister den wichtigen Beitrag, den die Bereitschaftspolizeiabteilung in Nürnberg für die Sicherheitslage in der Region und weit darüber hinaus leiste. "Das ausgezeichnete Engagement und die hohe Professionalität für unser aller Sicherheit verdienen große Anerkennung", so Herrmann in seiner Festrede.