1.500 Polizeikräfte vereidigt: Herrmann fordert mehr Respekt

In der Frankenhalle der Nürnberger Messe sind 1.500 angehende Polizistinnen und Polizisten vereidigt worden. Sie haben ihre Ausbildung im vergangenen Oktober oder März begonnen. Um Nachwuchs müsse sich die Bayerische Bereitschaftspolizei derzeit keine Sorgen machen, hieß es bei der Zeremonie. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) fand neben Lob auch kritische Töne. Neben ihm nahmen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger (FW) und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) an der Veranstaltung teil.

Polizei soll Gesellschaft abbilden

Der Präsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei Udo Skrzypczak sagte, man habe aus mehr als 11.500 Bewerbern die Besten auswählen können. Die Nachwuchspolizisten durchlaufen nun eine zweieinhalbjährige Ausbildung an den Standorten Nürnberg, Eichstätt, Würzburg, Dachau, Sulzbach-Rosenberg, Nabburg und Königsbrunn.

Besonders viel Wert werde auch darauf gelegt, dass die Auszubildenden die ganze Breite der Gesellschaft repräsentieren. Ein Drittel sind Frauen, viele haben einen Migrationshintergrund und sprechen andere Sprachen, viele haben bereits eine Ausbildung absolviert, all das komme der Polizei zugute, so Skrzypczak.

Innenminister Herrmann fordert mehr Respekt für Polizeikräfte

Innenminister Herrmann sagte, auf die jungen Menschen komme eine herausfordernde Aufgabe zu: "In diesem Jahr feiern wir 75 Jahre Grundgesetz. Sie haben sich dafür entschieden, die Demokratie, unsere freiheitliche Grundordnung und unsere Werte zu verteidigen." Vor dem Hintergrund der Angriffe auf Polizisten in Mannheim und Lauf an der Pegnitz sagte er, die Polizei habe mehr Respekt verdient.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, die Bayerische Polizei sei ein Garant für Sicherheit. Bayern sei das sicherste Land mit der niedrigsten Kriminalitätsrate und der höchsten Aufklärungsquote. "Die Staatsregierung gibt der Bayerischen Polizei Rückendeckung: Wir sorgen für ausreichend Stellen, beste technische Ausstattung und gute Bezahlung. Wir verfolgen eine klare Linie: null Toleranz für Kriminalität. Unsere eigene Bayerische Grenzpolizei ist mit über 100.000 Fahndungstreffern ein voller Erfolg." An die Familien der Polizeianwärter gerichtet sagte Söder, sie könnten stolz sein auf ihren Nachwuchs, der sich für einen vernünftigen Beruf entschieden habe.

Spitzensportler unter den Neulingen

Auch die sportlichen Erfolge der vereidigten Polizisten wurden hervorgehoben, denn unter ihnen befindet sich unter anderem eine Einheit "Spitzensport Winter" mit zwei Junioren-Snowboardweltmeistern, zwei Junior-Biathlonweltmeistern und einer Junioren-Eisschnelllaufweltmeisterin, außerdem eine dreifache deutsche Meisterin im Boxen und ein ehemaliger Eishockeyprofi.

Insgesamt nahmen rund 7.000 Menschen an der Veranstaltung teil.